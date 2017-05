Planos para “o enorme investimento” do próximo festival da Eurovisão começam esta semana

Quanto custará a realização do festival da Eurovisão da Canção em Portugal? As contas são difíceis, mas os responsáveis da RTP preparam-se, sem esconder o entusiasmo, para as começar a fazer já a partir desta semana.

“Temos ideia de que é um enorme investimento”, disse ao PÚBLICO o director de Programas da RTP, Daniel Deusdado, enquanto o administrador Nuno Artur Silva assume que “não tem cabimento no orçamento da empresa”.

Nuno Artur Silva, a caminho do aeroporto de Lisboa para receber a delegação portuguesa, que incluía vários representantes da RTP e chegou neste domingo a Portugal depois de ganhar a edição organizada pela Ucrânia, destacou "a enorme alegria pela vitória conseguida" e não escondeu o entusiasmo com a organização do próximo festival. “É um evento comercialmente muito apetecível", disse, acrescentando que será necessário procurar parceiros. O responsável considera que “ainda é cedo" para falar de apoios públicos directos, referindo apenas que "o evento é importante não apenas para as marcas comerciais, mas também para a marca Portugal e Lisboa, nomeadamente em termos turísticos”.

Daniel Deusdado admite que ainda esta semana a direcção e a administração poderão vir a reunir-se para começarem a trabalhar “num plano que será muito significativo e que se afasta da escala da RTP”.

Para esse trabalho contribuirá o dossier de informação que estará nas mãos de Gonçalo Madail, subdirector da RTP, e que acompanhou a delegação portuguesa a Kiev. Um documento que Nuno Artur Silva diz estar desejoso de conhecer. Esse dossier é sempre entregue ao país organizador da edição seguinte do festival.

A contabilização dos custos e dos ganhos são difíceis de fazer, já que envolvem gastos e receitas (nomeadamente publicidade) imediatos e outros diluídos em vários anos, como o impacto no turismo.

Sobre os custos da realização do festival que terminou este sábado com a vitória da canção portuguesa, há várias estimativas – não oficiais – que apontam para valores entre os 15 milhões e os 30 milhões de euros.

Segundo estimativas do banco inglês Natwest, os gastos de 2012 a 2015, totalizaram 129 milhões de libras, cerca de 152,5 milhões de euros.

De acordo com estes números, avançada pelo jornal inglês The Telegraph, à frente do grupo está a cidade de Baku, no Azerbaijão, que realizou o festival em 2012 e terá gastado 48 milhões de libras, ou 56,7 milhões de euros. Este investimento incluiu a construção de uma sala de espectáculos, especificamente para o evento, que gerou uma receita em termos turísticos de apenas sete milhões de libras e criou 529 empregos a tempo inteiro.

No ano seguinte, Malmo, na Suécia, reduziu os custos para 17 milhões de libras (20 milhões de euro) e recuperou quase tudo (16 milhões) através de receitas turísticas, atraindo 32.000 pessoas à cidade

Em 2014, os custos voltaram a subir. A capital dinamarquesa, Copenhaga, gastou 36 milhões de libras esterlinas (42 milhões de euros) e recebeu 13 milhões de libras via turismo. Ainda segundo o The Telegraph, Viena, anfitrião em 2016, gastou 28 milhões de libras (33,1 milhões de euros). A capital austríaca recuperou grande parte, mais concretamente 22 milhões de libras (26 milhões de euros), ao atrair 32 mil turistas.

Os economistas do Natwest admitem que é difícil tirar conclusões definitivas. “Cada cidade anfitriã tem visto um impulso modesto no turismo de curto prazo e na sua economia local”. E reconhecem que "os benefícios a longo prazo são mais difíceis de estimar”, destacando que mais de 180 milhões de telespectadores em todo o mundo e a exposição positiva internacional “é susceptível de aumentar drasticamente as receitas relacionadas com o turismo”.

