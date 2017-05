Salvador Sobral: “Ainda não sei como vou lidar com isto”

Salvador Sobral, a voz que deu um triunfo inédito a Portugal na Eurovisão com Amar pelos dois, da autoria da irmã Luísa Sobral, voltou a recusar o estatuto de “herói” e pediu respeito pela sua privacidade à chegada ao aeroporto de Lisboa.

“Ainda não sei muito bem como vou lidar com isto”, disse sobre a atenção da imprensa mundial após a vitória, no sábado, em Kiev, e sobre a vida depois da conquista do prémio do público, do júri e dos compositores e intérpretes do concurso. “Quero é tocar por aí e ser feliz a tocar”, disse, explicando que quer focar-se no seu segundo álbum.

Salvador falava momentos após a chegada a Lisboa, no voo TP839 da TAP, proveniente de Roma-Fiumicino. Uma hora antes, era já grande a multidão de fãs que aguardava a chegada do cantor, com baneiras e cachecóis com a cores nacionais e com cartazes a felicitar o músico de 27 anos, para alguma confusão dos passageiros que desembarcam de outros voos.

"Sem fazer planos do que virá depois, é bom ter-vos aos dois", lê-se num dos cartazes. Amar pelos dois era entoada várias vezes durante a espera.

