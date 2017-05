Marcelo e Costa felicitam Salvador Sobral pela vitória na Eurovisão

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou neste sábado Salvador Sobral pela vitória no Festival da Eurovisão da Canção, disse à Lusa fonte da Presidência. “Quando somos muito bons, somos os melhores dos melhores. Muitos parabéns ao Salvador Sobral” foi a mensagem enviada ao intérprete português.

O primeiro-ministro também deu os parabéns ao cantor pela vitória no concurso europeu em representação de Portugal, com o tema Amar pelos dois, considerando que se fez história em português. "Fez-se história em português hoje na Eurovisão. Parabéns Salvador! Parabéns Portugal!", escreveu António Costa no Twitter.

Portugal venceu neste sábado pela primeira vez o Festival Eurovisão da Canção, com Amar pelos dois, interpretada por Salvador Sobral. A canção, com letra e música de Luísa Sobral, irmã de Salvador Sobral, obteve 758 pontos na votação combinada dos júris nacionais e do público, na final do festival disputada em Kiev, na Ucrânia, que foi transmitida em directo pela RTP1. A final do Festival Eurovisão da Canção foi disputada por 26 países.

A melhor classificação portuguesa até agora num Festival da Eurovisão, um sexto lugar, tinha sido obtida por Lúcia Moniz, em 1996, com a música O meu coração não tem cor, tendo esta sido também a última vez que Portugal ocupou um lugar no top 10.

