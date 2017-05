Surto de febre amarela fez 259 mortes no Brasil desde o início do ano

Pelo menos 259 pessoas morreram, desde o início do ano, devido ao surto de febre amarela no Brasil, descrito como um dos maiores das últimas décadas no país, anunciou o Ministério da Saúde.

Desde o início do surto, em Dezembro passado, até à passada quarta-feira, dia 10, foram confirmadas 259 mortes devido à febre-amarela, em 116 municípios do país, estando ainda a ser investigados outros 47 óbitos, enquanto 115 foram descartados por se deverem a outras causas.

Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil vive o maior surto de febre amarela das últimas décadas, contando actualmente com 756 casos confirmados e outros potenciais 622 sob análise.

Os estados mais afectados pelo surto são Minas Gerais e Espírito Santo, com 488 e 234 casos confirmados, respectivamente.

Do total de 3175 notificações recebidas pelos organismos de saúde, quase metade (1797) foram, com efeito, descartadas após análises laboratoriais, especifica o mais recente boletim do Ministério da Saúde, citado pela imprensa brasileira.

