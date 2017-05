Terminal rodoviário de Fátima entupido com tanta afluência

A confusão está instalada no terminal rodoviário de Fátima: em frente aos autocarros vazios, um aglomerado de pessoas espera para conseguir lugar; vários agentes da GNR tiveram de se dirigir ao local para apoiar no encaminhamento dos passageiros. O major da GNR Bruno Marques refere que, na tarde deste sábado, os agentes foram para o terminal para “ajudar a organizar” a situação e “apoiar o encaminhamento”, ainda que a responsabilidade não seja da GNR. E conta o que está a acontecer: “está uma grande fila de autocarros vazios e pessoas à porta à espera para entrar”.

PUB

Uma fonte da Rede Expressos confirma o cenário em Fátima, afirmando que existe “muito movimento”, “vários autocarros à espera” e “elementos da GNR no local”. Pouco depois das 18h30, o número de pessoas no terminal rodoviário começou a aumentar consideravelmente. Mas, agora, “a situação está mais ou menos controlada e a começar a fluir”, garante o porta-voz da GNR.

A desorganização é geral, verificando-se nos autocarros que partem para vários locais do país mas, sobretudo, para Lisboa, afirma Bruno Marques. “Isto verifica-se talvez por falta de organização dos responsáveis”, prossegue. No entanto, fonte da Rede Expressos explica que, dada a afluência de gente, foram alocados vários autocarros para o mesmo horário, pelo que não há lugares marcados e basta apresentar o bilhete, o que pode causar alguma desordem. Num mesmo horário, chegam a partir sete ou oito autocarros com o mesmo destino.

PUB

“Esperámos confusão mas não tanta”, diz ao PÚBLICO a fonte da Rede Expressos em Lisboa, adiantando que o número de pessoas “superou as expectativas” e que não estão sequer a conseguir contactar os seus correspondentes directos em Fátima.

O PÚBLICO tentou contactar, sem sucesso, o Terminal Rodoviário de Fátima.

PUB

PUB