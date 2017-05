A festa continua

Marque este domingo no calendário, porque não é previsível que as estrelas se alinhem duas vezes de maneira tão simétrica. São milhões de fiéis em paz, depois da celebração das aparições, da canonização de Jacinta e Francisco e da visita de um Papa especial. São outros tantos a acordar com um sorriso, saboreando o primeiro “tetra” do Benfica. E mais uns com a lembrança orgulhosa de um outro Salvador, aquele que nos fez regressar à Eurovisão, cantando a nossa música na nossa língua e conseguindo uma vitória inédita. Não houvesse milhões de adeptos do Sporting e do FC Porto, a festa era de todos. Só faltou isso.

O fim-de-semana que hoje passa não é, mas podia ser, o marco de um Portugal recuperado, outra vez optimista e de bem consigo. Veja bem as notícias desta semana e veja se não combina: a maior criação de emprego de sempre, empurrada pelo turismo florescente; um investimento da Mercedes, vendido como uma nova AutoEuropa (embora não seja, nem se assemelhe); a venda de casas a disparar, a confiança dos consumidores a bater recordes; a conversão de Bruxelas às metas do Governo; a recuperação da bolsa, com o BCP a renascer da bica. Um blitz de boas notícias, chamou-lhe Bruno Faria Lopes, no Negócios de sexta-feira.

António Costa tem a vaca a voar e sabe bem fazer por isso. Porque não há uma oportunidade que o primeiro-ministro perca para alargar a grande coligação que começou a construir há ano e meio. Começou com Bloco e PCP, prosseguiu com Marcelo e a Comissão Europeia. Avançou pelos vários sectores da Administração Pública, mas tratando um a um dos líderes dos bancos. Satisfez os sindicatos, mas depois descansando os patrões.

Mas neste fim-de-semana prolongado, António Costa recebeu o euromilhões, fez o pleno: foi tão católico como o muito católico Marcelo (sem que o velho PS dissesse palavra ateia). Foi um benfiquista magnânimo (porque, lá está, também há adeptos de rivais a não irritar). E ainda viu um notável cantor português a subir ao céu e dar a Portugal o que Portugal nunca sonhou receber. Caramba, com esta até os filhos do João Miguel Tavares, que Costa recebeu em São Bento, acabam rendidos ao optimismo irritante.

Sim, a festa continua, pois claro. Só nos falta que alguém nos prepare, enquanto ela durar, para o dia em nos aparecer um cisne negro, fazendo-nos reparar na realidade. Porque Costa não é um mago e Portugal não se tornou um paraíso: esta semana, ninguém quis saber dela, mas amanhã está lá outra vez.

É claro que a festa continua. E daqui a um ano recebemos aqui a Eurovisão. Vamos à próxima?



