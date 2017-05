Precariedade laboral

António Costa prometeu na Assembleia da República o reforço do número de inspectores do trabalho para combater a multiplicação da precariedade laboral. As consequências sociais do trabalho não declarado são múltiplas. A vida quotidiana de milhares de trabalhadores em situação de trabalho precário não permite uma vida familiar e social estável. O “dumping social” coloca em xeque os direitos dos trabalhadores criando concorrência desleal entre empresas cumpridoras e não cumpridoras para com a Segurança Social e a Autoridade Tributária.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Baralhar e voltar a dar

Durou algum tempo esta espécie de gerigonça política que esteve no executivo da Câmara do Porto, mas quando um casamento entre a esquerda interesseira e a direita "independente" nasce torto, só pode acabar em divórcio. Imagine-se, Manuel Pizarro a candidatar-se em cima do joelho contra um colega de vereação, a combater na rua quem lhe deu pelouros e partidarite amiga. Mas quando pensava que a cisão entre estes dois políticos era insanável, Rui Moreira volta a baralhar e a dar dizendo que não fecha a porta a uma nova aliança, como em 2013, caso a "geografia eleitoral" o justifique, num espectáculo digno dos melhores contorcionistas da história política que apenas tiveram um amuo!

Emanuel Caetano, Ermesinde

O desemprego baixou?

As estatísticas publicadas indicam que a percentagem de desempregados baixou. São notícias e números animadores. Mas... ao continuarmos a conhecer tanta gente ao pé de nós — bastantes com altas qualificações — que continua sem emprego, das dificuldades que os desempregados na casa dos cinquenta anos estão a ter para se inserirem outra vez no mercado do trabalho duvidamos que as noticias sejam verdadeiras. Continuamos a conhecer casos de reorganizações (?) — como no sector bancário — em que os despedimentos são com muita frequência anunciados.

Será que as estatísticas são “trabalhadas” depois de limpos periodicamente os registos dos trabalhadores que aceitaram uma tarefa ocasional como servir cafés numa zona com turismo sazonal?

E o número assustador de portugueses que continuam a encontrar ocupação em postos de trabalho de salário mínimo? E os horários de trabalho que muitas vezes são estendidos sem a compensação remuneratória adequada?

Continuo muito céptica quanto a esta informação que o desemprego baixou!

Maria Clotilde Moreira, Algés

Voltemos todos à página 31 de ontem

Valeram toda a edição do Público de ontem duas das fotos inseridas na página 31. Numa delas está o recém-eleito Presidente da Coreia do Sul com um bebé, sendo citado pelas suas declarações a favor da paz. Ele diz-se pronto para iniciar de imediato diálogos com a China, o Japão e a Coreia do Norte no sentido de melhorar o clima de relações entre estes países. A outra foto mostra uma deputada australiana com a sua filha ao colo. É notícia por ter sido a primeira pessoa a amamentar um bebé no parlamento.

Sem querer ou talvez não, o Público passa-nos assim a importantíssima mensagem de termos políticos capazes de pugnar sem hesitações contra o belicismo e, por outro lado, contribuir para a dessacralização dos cargos, tornando mais humanas as nossas sociedades.

É bom que apareçam, por entre os “barulhos” editoriais da imprensa actual, exemplos positivos como estes a lembrar que afinal somos todos iguais apesar de diferentes, vivendo juntos num pequeno planeta perdido no universo.

Joaquim Lopes, Torres Novas

O PÚBLICO ERROU

Na notícia “Santander soma três derrotas nos swaps das empresas privadas”, publicada na última quarta-feira, foi referido que o Banco Santander teve três decisões desfavoráveis no Supremo Tribunal de Justiça. Na verdade, teve apenas duas decisões nesta instância e uma terceira num tribunal arbitral de Lisboa.

