Coreia do Norte abre a porta ao diálogo com os EUA

Uma diplomata norte-coreana responsável por questões norte-americanas disse que o regime de Kim Jong-un estaria disposto a dialogar com os Estados Unidos, “se as condições forem certas”.

Choe Son-hui fez a declaração ao responder a uma pergunta de jornalistas em Pequim, onde estava depois de um encontro com antigos responsáveis norte-americanos na Noruega, segundo a agência de notícias sul-coreana Yonhap.

Este mês, o Presidente norte-americano, Donald Trump, disse que seria uma “honra” encontrar-se com o líder norte-coreano, depois de semanas de tensão ao rubro por causa do programa nuclear de Pyongyang – temia-se um novo ensaio nuclear que afinal não chegou, pelo menos ainda, a acontecer. Mas fez testes de mísseis com capacidade nuclear.

Numa entrevista, Trump disse que havia a possibilidade de um “grande conflito” com a Coreia do Norte, mas que preferia uma solução diplomática.

Questionada sobre possíveis conversações com a Coreia do Sul, que tem um novo Presidente, o liberal Moon Jae-in, a diplomata disse apenas: “Vamos ver”. O novo Presidente fez campanha por uma aproximação moderada ao vizinho do norte.

