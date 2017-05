Podem arrancar o cartaz: A Adega do Olho (já não) É Aqui

Agostinho Freitas da Silva pára de limpar os talheres, seca devagar as mãos ao pano e abre uma das gavetinhas do armário de madeira ao lado do balcão. “Tome lá a caneta, o que quer saber? Chateia-me estar a falar disto”. É assim que o responsável da Adega do Olho reage quando o PÚBLICO entra, sem caneta, no restaurante que é seu há 29 anos.

PUB

Depois de uma remodelação que ainda hoje continua a pagar a meias com o Estado, apoio que conseguiu através da Associação de Comerciantes do Porto, Agostinho Silva transformou o “tasco que dizem ter mais de cem anos, num restaurante como agora o vê”.

O dono, com 57 anos, olha em volta para o negócio que lhe ocupou mais de metade da vida. Um ano a ir lá todas as semanas lanchar bucho recheado, uma das especialidades da casa, bastou-lhe para há três décadas ter deixado o Marujo, restaurante onde trabalhava em Matosinhos, e ter decidido tomar conta do tasco na Rua Afonso Martins Alho (que por aquela altura ainda se chamava Travessa das Flores).

PUB

Em Setembro de 1988, o proprietário anterior passou-lhe o negócio e foi-se embora abrir O Rápido, outro restaurante 300 metros mais acima, na Rua da Madeira.

Alguns anos depois, começava o Porto a sentir a pressão turística e a Adega do Olho foi remodelada. Desde 2001 que o balcão à entrada desapareceu e a sala tem agora lugar para cerca de 38 pessoas. Continuaram, claro, os rojões à moda da casa, sardinhas com arroz de feijão, pataniscas de bacalhau, ranchinho à portuguesa, copos de tinto e rabanadas para a sobremesa num total de cerca de 15 almoços todos os dias. A agitação da casa sobe para o dobro quando às quintas-feiras e sábados saem para as mesas de toalhas de papel branca travessas de alumínio a transbordar de tripas à moda do Porto. No fim da refeição, pega-se na caneta, rabisca-se a conta e arranca-se o bocado de papel.

“Cozinha-se aqui muita coisa. Ou melhor dito, cozinhava-se”, desculpa-se Alice Silva, 60 anos, que desde que soube que tinha de fechar a casa onde cozinha há 29 anos começou a obrigar-se a usar os tempos verbais no passado.

Há cerca de meio ano que começaram as negociações com o advogado do proprietário do prédio que tem como único inquilino a Adega, no rés-do-chão, mas o aumento da renda que teriam de suportar “era impossível” e por isso o casal Silva não consegue manter o negócio aberto.

Agostinho Silva diz que pediram ajuda à Câmara do Porto e até tentaram procurar outros sítios para se relocalizarem, mas ao fim de várias tentativas desistiram. Os preços que lhes pediam não eram sustentáveis. “É uma casa muito antiga que fecha, eles lamentam, toda a gente lamenta, mas eu não vivo de lamentos”.

O investidor estrangeiro que comprou o prédio vai avançar com as remodelações depois da Protecção Civil ter comunicado que o edifício de cinco andares está em más condições e que por razões de segurança terá de ser sujeito a obras.

“Deram-nos até dia 25 para entregar a chave, arrumar tudo, dizer adeus e chorar lágrimas de crocodilo”, diz Alice enquanto lava o último tacho. Faz-se silêncio e ganha palco a música portuguesa ligeira da Rádio Festival: “Cuida do meu destino para não me perder”. “É isso”, suspira Agostinho com um encolher de ombros.

A meio da tarde só se ouve a vassoura que o Senhor Sousa, o empregado da casa que muita gente julga ser o dono, fazia deslizar pelo chão minuciosamente, de uma ponta a outra. “A câmara deveria intervir, não é uma casa que abriu há meia dúzia de dias”. Os donos já nada dizem. “Rua da Almada, Batalha, não tem assunto. A casa deveria ficar aqui, onde foi implantada”. Arranja o bigode e volta a varrer que no dia seguinte as portas abrem novamente às 8h.

Chegaram os três juntos e quase 30 anos depois saem com uma indemnização (“coitada da indemnização”, ironiza Alice Silva) e sem saber qual o passo seguinte. “Não temos idade para a reforma, também não temos idade para nos endividar noutro sítio”, explica a D. Alice. “Comprar uma cana de pesca”, responde o marido.

Em finais de Abril já lá se realizou um “almoço solidário” promovido pelo Grupo dos Amigos das Adegas e Tascos do Porto (GAATP) e os proprietários não iam organizar nenhuma despedida. Agora em Maio, na noite anterior ao fecho oficial do restaurante, um grupo de amigos pediu para lá organizarem um último encontro. “É uma singela homenagem à casa e a quem lá trabalha”, conta Joana Coutinho.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O grupo de amigos que trabalha num escritório perto da Rua das Flores é cliente do restaurante há algum tempo e foram dos primeiros a saber da confirmação da notícia, depois de terem lido a hipótese numa reportagem da Visão. Criaram um evento no Facebook com lotação máxima de 30 pessoas e ao casal Silva, que apenas quer saber a quantidade de alimentos que terão de comprar, prometeram “encher a casa uma última vez”.

Tímido, enquanto volta a limpar os talheres que há muito secaram, vê-se o primeiro sorriso de Agostinho Silva. “Fique lá com a esferográfica. Você fez-me lembrar aquele polícia que mandou um condutor parar, ia para o multar e pergunta “tem uma caneta?’”. Ouve-se mais uma gargalhada feminina atrás de onde o balcão está. “Estava, que agora acabou”.

Texto editado por Ana Fernandes

PUB

PUB