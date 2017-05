Vitória na oitava etapa do Giro para Izagirre

O espanhol Gorka Izagirre (Movistar) venceu neste sábado, isolado, a oitava etapa da Volta a Itália em bicicleta, após a qual o luxemburguês Bob Jungels (Quick-Step Floors) conservou a liderança.

PUB

Izagirre completou os 189 quilómetros entre Molfetta e Peschici em 4h24m59s, batendo o italiano Giovanni Visconti (Bahrein Merida), segundo classificado, por cinco segundos e o também espanhol Luis Leon Sánchez (Astana), terceiro, por 10s.

O grupo dos favoritos chegou a 12 segundos do vencedor, com Bob Jungels a cruzar a meta no décimo lugar, para conservar a camisola rosa.

PUB

No domingo, a nona etapa volta a pôr à prova os candidatos, com uma contagem de montanha de primeira categoria a coincidir com a meta, no final dos 149 quilómetros, entre Montenero de Bisaccia e Blockhaus.

PUB

PUB