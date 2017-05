Tondela vence em Arouca e continua a sonhar com a permanência

O Tondela alimentou neste sábado o sonho de permanecer na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em Arouca, por 2-1, na 33.ª e penúltima jornada, graças a uma reviravolta com dois golos de Pedro Nuno.

Crivellaro, aos 10 minutos, deu vantagem aos arouquenses, mas Pedro Nuno, no minuto seguinte e aos 78', manteve os viseenses na luta pela permanência no principal escalão, juntamente com o Arouca e o Moreirense.

As duas equipas entraram cientes de que era um jogo que valia mais do que três pontos e, por isso, mostraram determinação em chegar às balizas opostas.

Apesar de as primeiras ameaças terem sido do Tondela, foi o Arouca quem primeiro chegou ao golo, aos 10 minutos. Tomané, na direita, serviu Crivellaro, que, de pé esquerdo, rematou para o canto superior direito da baliza visitante.

Mas a vantagem durou pouco, pois no minuto seguinte Pedro Nuno deu o melhor aproveitamento a um ressalto de bola na área e repôs a igualdade que, apesar da intensidade do jogo e de um remate ao poste da baliza anfitriã de Heliardo, se manteve até ao intervalo.

No segundo tempo foi o Tondela quem esteve mais perigoso e Pedro Nuno, num livre, a castigar falta de Jubal, muito próximo da entrada da área, consumou a reviravolta, depois de a bola ainda bater no poste.

Com o público a incentivar a equipa, o Tondela teve sempre iniciativa de jogo e o Arouca, nem com as substituições o treinador Jorge Leitão, conseguiu responder.

Na última ronda, os tondelenses, 17.º e penúltimos classificados com 29 pontos, recebe o Sporting de Braga, o Arouca, 15.º com 32, visita o Estoril-Praia, enquanto o Moreirense, 16.º com 30, recebe o FC Porto.

