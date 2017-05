Sporting a olhar para o terceiro lugar e para a próxima época

Há uma ínfima possibilidade matemática de o Sporting ainda conseguir chegar ao segundo lugar do campeonato. Para esse cenário se concretizar, era preciso que os “leões” ganhassem os seus dois últimos jogos (Feirense e Chaves), que o FC Porto perdesse os seus jogos (Paços de Ferreira e Moreirense) e que, no conjunto destes quatro resultados, se anulasse os 21 golos de diferença para os “dragões” (com quem estão empatados no confronto directo). Como isto, com 99 por cento de probabilidade, não vai acontecer, resta ao Sporting garantir neste sábado em Santa Maria da Feira o terceiro lugar, que até pode ficar garantido antes de entrar em campo no Marcolino de Castro. Se o Vitória de Guimarães, que está cinco pontos atrás na Luz, empatar ou perder, o Sporting já não poderá ser apanhado.

Claro que esse jogo na Luz poderá também decidir o campeão da época 2016-17 – se o Benfica vencer, será "tetra" – e é nessa decisão que Jorge Jesus gostava de estar, em vez de estar reduzido à luta pelo terceiro lugar, que é um lugar que nunca ocupara nos tempos em que estava na Luz. “O que sei é que todos nós gostávamos de estar nessa posição [de estar a lutar pelo título]. Esse é um problema do Benfica. O que é importante é que quando chegámos a esta casa dissemos que iríamos lutar por títulos e gostava de ter essa possibilidade", dizia ontem o técnico do Sporting sobre o iminente tetracampeonato das “águias”, metade do qual da sua responsabilidade.

Resta a Jesus pensar nos dois últimos jogos e recuperar alguma da embalagem que o Sporting tinha ganho na segunda volta e que perdeu na manhã do passado domingo em Alvalade frente ao Belenenses. Essa derrota por 3-1 com o estádio cheio provocou uma reacção de Bruno de Carvalho, que, por sua vez, abriu espaço à discussão sobre o futuro de Jorge Jesus no clube. No final da semana, o presidente “leonino” disse que Jesus continuava a ser o seu treinador.

Jesus não acrescentou muito mais sobre o tema. O que o presidente transmitiu está dito. Não tenho comentários a fazer. O presidente deu a sua opinião, estou de acordo com o que ele disse. O que importa é avançar para o jogo do Feirense", limitou-se a dizer, não desenvolvendo muito sobre o que poderá ser a próxima época: “O futuro é para ser discutido comigo, com o presidente e com quem tem essa responsabilidade. Vim para o Sporting para ser campeão, estou habituado a ser, e vamos tentar recuperar a grande equipa do ano passado.”

