O melhor ainda está para vir

Com 71 presenças no principal escalão do futebol nacional, entre 1941 e 2017, ao longo de 94 anos de vida, o Vitória Sport Clube é o clube que há mais tempo, de modo mais consistente, arrastando mais adeptos, tem lutado contra a hegemonia dos chamados “três grandes” do futebol nacional. Do passado, ecléctico e recheado de bons momentos traduzidos no palmarés, não é necessário, pois, dar aqui mais nota. O Vitória e os seus adeptos não chegaram a esta luta há dez ou 15 anos. Andamos cá há 76 longos anos, como prova a primeira ida a uma final da Taça, logo na época de estreia. Do que pretendo é falar do presente e do futuro.

PUB

O Vitória passou recentemente por uma séria crise, à imagem da cidade com a qual, por vezes, mais do que se confundir, se identifica. E, como ela, o clube foi à luta e encarnou, esta época, o seu papel histórico, o de “quarto grande” a morder os calcanhares dos três totalistas da primeira divisão. Foi uma década ingrata, a que se seguiu àquilo que se pode designar como o fim de uma era, na qual alternou o pior (a descida de divisão) e o melhor (um terceiro lugar, primeira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, e a conquista – à sexta final – de uma Taça de Portugal). Dificuldades financeiras, falta momentânea de rumo, aconteceu de tudo um pouco, mas persistimos, teimosos, bairristas, trabalhadores e industriosos como sempre fomos, os vimaranenses.

Nesta espécie de terceira vida, o caminho vem a trilhar-se com a segurança própria de quem recusa medir-se pelos outros. Enquanto irrompia o nouveau-richisme noutras paragens (deslumbres de quem ainda agora chegou ao campo de batalha), soubemos ser a nossa própria medida e fazer o tal reset de que outros falam. Levamos muito a sério os nossos objectivos. É o que nos determina a exigência de solidez e segurança que um clube com a dimensão, os pergaminhos e a massa adepta do Vitória. É o que nos impõe o destino que, como uma certeza apodíctica de felicidade colectiva, nos grita: “O melhor ainda está para vir!”

PUB

O que esforçadamente se semeou nos últimos anos – os edifícios começam-se pelas fundações – começa a produzir resultados consequentes, depois de ter explodido, aqui e além, em instantes de maior exuberância. Há sempre quem confunda a flor com o fruto e se apaixone pela volatilidade do seu aroma, mas o vitoriano sabe a diferença entre o arrebate fátuo da paixão que se consome num estado de alma e o carácter intemporal do amor que tudo aguenta e, só por isso, tudo pode ambicionar. Cá, não desfraldamos bandeiras apenas nos momentos de glória, nem desertamos das bancadas ao primeiro sinal de dificuldade.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Desenganem-se os “três estarolas”: não nos impressiona a vertigem vociferante dos vossos papagaios omnipresentes, nem as reportagens a toda a hora sobre os vossos treinos e estágios, nem as toneladas de árvores abatidas para imprimir as vossas anedotas e endeusar atletas vulgares, nem as vossas festas antecipadas. E muito menos nos importam as discussões sobre as vossas “verdades desportivas”, pois temos um tal crédito na coluna da injustiça, que demoraria outros 70 campeonatos a gastar em benefícios de arbitragem.

Temos tudo o que precisamos aqui mesmo: estrutura, formação, equipa, alma e adeptos. E, sobretudo isso, uma ambição indómita e livre. Não torcemos ao vosso bel-prazer e ainda não nasceu quem quebre esta vontade! É pelos lugares que julgais vosso direito natural que vamos.

Como diz a faixa da nossa claque: “Quem nos viu nascer não nos verá morrer!"

PUB

PUB