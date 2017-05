O Marquês é do Benfica!

O Marquês de Pombal, rendido à glória do Benfica, levantou-se do alto da estátua dele, escorregou como um bombeiro pelos 40 metros do pedestal abaixo e juntou-se aos benfiquistas para festejar.

Vindo dos céus, para guardar o lugar vazio, pousou lá, majestaticamente, a águia do Estádio da Luz. O povo de Lisboa brindou-a em uníssono, gritando vivas ao SLB, SLB, SLB...

Uma menina de 4 anos perguntava ao pai porque é que estavam todos tão contentes, se o Benfica ganha sempre o campeonato, todos os anos. "De facto", disse o pai, "não enganamos ninguém, pois não?" E a menina, surpreendendo toda a gente, começou a gritar "Penta! Penta! Penta!" O irmão - tão velho que se lembrava de um campeonato que o Benfica, vá o diabo saber porquê, não tinha ganho - corrigiu-a logo. "Não é penta, é tetra!" "Cala-te mas é", disse a irmã, "não vês que eu estou a poupar tempo, que eu consigo prever o futuro?"

"É isso mesmo!", disse o Marquês, já com um grão na asa e extraordinariamente bem disposto, "é isso que distingue os benfiquistas: é a capacidade para prever o futuro. Este Benfica que é campeão em 2017 vai ser campeão em 2018!" A multidão aproveitou para brindar os futebolistas do Benfica e as alegrias incandescentes que estão sempre a dar aos adeptos. A menina, ainda pouco convencida por esta exuberância, insistiu "Mas qual é a surpresa? Pois se eles ganham sempre..."

"Menina", chamou o Marquês, já bastante bêbado, "pode dizer-me qual foi o resultado final do jogo contra o Vitória de Guimarães?"

"Ó", respondeu ela, enfiando-lhe um cachecol no marmóreo pescoço "foi 5 ou 4 a zero...ou lá o que é".

E de toda a cidade se ouviu o eco:

"Viva a vitória eterna do Benfica!"

Não era a primeira vez que Lisboa tinha ouvido este viva. Era a 36.ª, para ser exacto. E também não seria a última. Mas porquê esperar até à Primavera de 2018 para festejar o Penta se podemos - e devemos - festejar o Tetra?

Viva o Marquês! Viva o Benfica! Viva o Benfica no Marquês!

