Incrível reviravolta do Bayern num jogo com nove golos

Dois golos já no período de compensação deram ao Bayern Munique o triunfo na visita ao RB Leipzig (4-5), numa partida em que a equipa de Carlo Ancelotti esteve desde cedo a perder e foi obrigada a operar uma reviravolta incrível.

No confronto entre primeiro e segundo classificados da Bundesliga, o RB Leipzig – que ao oitavo ano de existência já garantiu vaga na Liga dos Campeões – adiantou-se no marcador logo aos dois minutos, por intermédio de Marcel Sabitzer.

Com Renato Sanches no banco de suplentes, o Bayern restabeleceu a igualdade aos 17’, com Robert Lewandowski a marcar de penálti. Mas, ainda antes do intervalo, Timo Werner recolocou o RB Leipzig em vantagem.

Os anfitriões voltaram a marcar cedo na segunda parte, com Yussuf Poulsen a rubricar o 3-1. Thiago Alcántara respondeu para o Bayern, mas Timo Werner fez o 4-2 e as coisas complicaram-se para a equipa de Carlo Ancelotti.

Só que o Bayern nunca baixou os braços e, nos derradeiros minutos do encontro, conseguiu uma reviravolta incrível no marcador. Lewandowski reduziu para 4-3 aos 84’, Alaba repôs a igualdade no marcador aos 90+1’ e, aos 90+5’, Arjen Robben foi o herói da tarde com o golo da vitória.

O Bayern Munique passou a somar 79 pontos, enquanto o RB Leipzig manteve os 66 que tinha à entrada para a penúltima jornada da Liga alemã.

Com um empate na visita ao Augsburgo (1-1), o Borussia Dortmund foi alcançado no terceiro lugar pelo Hoffenheim, que foi a Bremen golear o Werder por 3-5.

