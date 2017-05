“Estou com a criança nos braços e já me pedem para fazer outro filho?”

Algumas vezes sisudo durante os jogos, Rui Vitória foi um sorriso permanente desde o primeiro minuto do jogo que viria a dar o “tetra” ao Benfica. Levou esse sorriso para os festejos no relvado (e o telemóvel na mão para registar os momentos) e levou esse sorriso para a sala de imprensa, já mais de uma hora tinha passado desde o apito final.

Para Rui Vitória foi o bicampeonato, para o Benfica foi o “tetra”. E o penta? “Estou com a criança nos braços, estou a saboreá-la, e já me pedem para fazer outro filho? Esta é tão engraçada, deixem-me olhar para ela, saboreá-la”, pediu o bem-disposto técnico “encarnado”.

Fiel à sua natureza, Vitória agradeceu a toda a gente que contribuiu para a conquista, a começar por Luís Filipe Vieira, e “dividiu o título” com todos: “Lembrei-me de muita gente. Começa no nosso presidente, que é a figura do clube e que merece este sucesso. Os jogadores são uns campeões, sempre a acreditar e confiantes no seu valor. Todas as pessoas que trabalham comigo, tenho de me lembrar delas, uma equipa técnica de grandes amigos e de grande qualidade. Nessas alturas apetece-me agradecer e dar os parabéns a toda a gente.”

Foto Benfica ganhou 5-0 na Luz ao V. Guimarães e selou o quarto título consecutivo

Depois de uma luta até à última jornada na época anterior, o Benfica conseguiu este título com uma jornada ainda por disputar, mas Rui Vitória considera que este foi o mais saboroso dos dois campeonatos. “Um título é sempre muito saboroso. O do ano passado foi difícil porque foi uma luta ate ao final e intensa. Este foi mais difícil, mas mais saboroso porque os adversários directos apetrecharam-se bem. Previ que seria uma luta a três e que haveria um lote de equipas que trabalham bem. Estivemos sempre no limite, trabalhámos sempre no limite das nossas capacidades, sem olhar para trás, a olhar para dentro e para a frente.”

Sentindo-se privilegiado por estar a viver a história por dentro, Rui Vitória deixou um alerta para o futuro, o de que o Benfica não pode ser complacente e achar que os títulos aparecem por acaso: “A pior coisa para quem ganha é ter complacência e desleixo e achar que as coisas acontecem naturalmente. Temos a noção que é um trabalho duro. Ganhamos há quatro anos seguidos, é um facto. Mas não estamos com a preocupação da hegemonia. Temos de ser proactivos, senão somos ultrapassados.”

