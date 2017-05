Como Sporting e FC Porto foram incapazes de travar um voo triunfal

Acusado de beneficiar de especial protecção por parte da arbitragem, a causa descortinada pelos rivais como a mais próxima para a atribuição do "tetra", o Benfica enfrentou, ao longo da época, alguns momentos de incerteza, em que foi obrigado a admitir a possibilidade do desfecho mais temido pelo universo benfiquista.

Até à consagração, a “águia” – que assumiu a liderança à quinta jornada – poderia ter permitido em algumas ocasiões a ultrapassagem de FC Porto e Sporting, mas acabou por voar sempre mais alto.

O Sporting tropeçara em Vila do Conde (3-1), no rescaldo da derrota de Madrid, cedendo aí o comando da prova. Mas o momento decisivo no ombro-a-ombro entre os rivais de Lisboa ocorreu ainda com um longo caminho a percorrer, precisamente quando os “leões” saíram derrotados (2-1) do Estádio da Luz, na 13.ª jornada.

O Benfica jogava sobre brasas, abatido pelo Marítimo, após a primeira derrota na Liga. A dois pontos de distância, o Sporting jurara passar para a frente. Mas as contas falhavam num jogo marcado pela maior eficácia benfiquista e por duras críticas dirigidas a Jorge Sousa. Ataque a motivar um parecer da UEFA, que validou a posição do Conselho de Arbitragem no apoio a Jorge Sousa, “ilibado” nos dois penáltis reclamados pelo Sporting.

Com o FC Porto atento, o Benfica desferia assim o primeiro golpe nas aspirações “leoninas”. Em apenas duas jornadas, o Sporting caía a pique… para o quarto posto, depois de ter sido surpreendido, em casa, pelo Sp. Braga (com Abel Ferreira ao leme, na transição entre José Peseiro e Jorge Simão). Diga-se que o factor casa custou seis pontos a Jorge Jesus (36 pontos em 16 jogos), comparativamente com o desempenho dos rivais (ambos com 42 em 16).

Enquanto a formação de Alvalade se recompunha, precisando de um mês para regressar ao pódio, o Benfica passava a monitorizar com maior acuidade um “dragão” determinado a emergir dos escombros de uma crise que hipotecou as aspirações nas taças da Liga e de Portugal. No processo, também a aproximação ao Benfica tardava. Aliás, Rui Vitória saiu do Dragão com cinco pontos de vantagem graças a um golo de Lisandro López (90'+2'). Diferença que logo aumentou na sequência de um nulo portista em Belém (o terceiro de quatro consecutivos, mesmo que em quatro provas diferentes).

O FC Porto definhava com tão anormal número de empates, mas um lampejo impressionante, que ficou registado numa série de 13 vitórias e um empate em 14 encontros seguidos, levou os “azuis-e-brancos” a pendurarem-se nas cavalitas do líder, ameaçando anular a qualquer instante o ponto que os separava do primeiro lugar.

E foi aí que tudo se decidiu, num duelo de nervos que o Benfica venceu quando parecia já derrotado. O empate (0-0) na deslocação a Paços de Ferreira, na antecâmara do decisivo clássico da Luz, deixava Nuno Espírito Santo com a faca e o queijo na mão. Mas o FC Porto fracassou, acabando a cometer um estranho “haraquíri” quando a vida parecia finalmente sorrir-lhe.

O empate do V. Setúbal no Dragão manteve a “águia” na frente, obrigando o FC Porto a derrotar o Benfica num estádio onde apenas o Nápoles tinha festejado. Confiantes, os portuenses apostaram no empate, que celebraram efusivamente, e numa ponta final irresistível, sem perceberem que a sorte protege os audazes. O resto é história, com o FC Porto a ceder três empates em cinco partidas, deixando caminho livre para o "tetra" "encarnado".

