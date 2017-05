Benfica perde nos penáltis e falha defesa do título europeu de hóquei em patins

O Benfica, campeão em título, falhou neste sábado a presença na final da Liga Europeia de hóquei em patins, ao perder no desempate pela marcação de grandes penalidades com os espanhóis do Reus, que vão defrontar a Oliveirense, finalista vencida há um ano, e que derrotou o Barcelona, com o golo do triunfo a ser apontado no prolongamento, depois do nulo no tempo regulamentar.

Com o empate a 4-4 no termo do tempo regulamentar, que se manteve nos 10 minutos do prolongamento, a passagem à final no duelo entre Benfica e Reus foi validada através da marcação de grandes penalidades (2-1), com o remate decisivo a pertencer a Albert Casanovas (ex-Oliveirense).

Na outra meia-final a Oliveirense afastou o Barcelona, recordista de títulos (21), por 1-0, com o golo de ouro a ser apontado por Ricardo Barreiros ao sexto minuto do prolongamento.

