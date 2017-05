Benfica é tetracampeão pela primeira vez na sua história

À sexta foi de vez: o Benfica sagrou-se tetracampeão. Com uma goleada por 5-0 frente ao V. Guimarães, as “águias” asseguraram a conquista do quarto título consecutivo. É um feito que já tinha sido alcançado pelos rivais – Sporting e FC Porto – mas que escapava ao clube da Luz.

Cervi (11'), Raúl Jiménez (16'), Pizzi (37') e Jonas (44') sentenciaram a partida logo na primeira parte. O avançado brasileiro voltou a fazer o gosto ao pé na segunda parte (67’), numa grande penalidade assinalada pelo árbitro Jorge Sousa a castigar empurrão de Marega sobre Cervi.

Os vimaranenses atravessavam um bom período na I Liga, mas tinham a história recente contra eles: nas últimas sete deslocações ao Estádio da Luz para o campeonato, os minhotos tinham perdido sempre. Voltou a acontecer – desta feita incapazes de travar o ímpeto da equipa comandada por Rui Vitória, que queria celebrar o título em casa já neste sábado.

O Benfica deixa definitivamente para trás o FC Porto, que fica agora a oito pontos do primeiro lugar quando já só tem seis para conquistar. Uma disputa a dois que durou quase até ao final. Ederson, Nélson Semedo, Fejsa, Pizzi e Mitroglou foram as figuras da equipa neste campeonato.

