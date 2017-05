A tempestade continua no Sporting

O Sporting continua a atravessar um mau momento. Depois da derrota caseira por 3-1, há uma semana, frente ao Belenenses, neste sábado os "leões" perderam frente ao Feirense, em Santa Maria da Feira por 2-1, ficando matematicamente afastados do segundo lugar.

A equipa "leonina" até começou a partida a vencer, graças a um golo de Gelson (19'), mas o Feirense reagiu pouco depois, por Tiago Silva (26').

A reviravolta no marcador foi consumada no segundo tempo, com novo golo de Tiago Silva, na conversão de um penálti a castigar uma falta indiscutível de Rúben Semedo.

O Sporting ainda dispôs de mais um par de ocasiões para marcar, mas os postes da baliza do Feirense e o guarda-redes Vaná impediram a alteração do resultado.

