O dicionário Webster's é o maior livro de um só volume que eu tenho. É um matacão com 3000 páginas e não passo sem ele. Cuidado porque o Random House Webster's Unabridged Dictionary é outro bom dicionário americano mas é completamente diferente (e mais curto), usando o nome Webster's só por malandrice.

A versão grátis do merriam-webster.com não substitui o calhamaço mas completa-o generosamente. Os dois foram feitos um para o outro. Há muito que está no site e não no livro mas também há muita coisa que só se encontra no livro.

O livro (Webster's Third New International Edition) custa 80 dólares e uma assinatura anual da Merriam-Webster custa 30 euros. À primeira vista é animador que o custo do livro seja amortizado em menos de 3 anos. No entanto, ele é essencialmente a edição de 1961 com um apêndice de palavras que entretanto apareceram. E não haverá uma quarta edição em papel...

Sim, é online, na versão paga, que está todo o trabalho dos lexicógrafos da Merriam-Webster, para mais sem quaisquer restrições de espaço. É esta, de facto, a quarta edição e, felizmente ou infelizmente, contém tudo o que vem no livro. Deixa-se de precisar do livro, a não ser para aventuras de exploração.

30 dólares por ano é barato - até porque, sem anunciar, oferecem mais 2 meses de graça. Sai a 2,15 dólares por mês, comparado com 5 por mês no caso de pagar mensalmente.

Vale mesmo a pena. Com a ajuda do Webster's acha-se a melhor tradução portuguesa para a réplica whatever: é "seja como for".

