Google já não tem dúvidas: Salvador Sobral é o favorito da Eurovisão

Salvador Sobral saltou do Top 5 dos favoritos à vitória na final da Eurovisão, este sábado, para o primeiro lugar do pódio. Quem o diz é o Google News Lab, que mediu várias pesquisas no Google para analisar as probabilidades de cada país à vitória. Segundo as pesquisas na Google, Portugal é o país mais pesquisado entre todos os países participantes no Festival da Eurovisão 2017. Se as pesquisas se convertessem em pontuação, Salvador Sobral seria o vencedor absoluto com 428 pontos.

Na última sexta-feira, o resultado das pesquisas previa a atribuição do 5.º lugar a Portugal, com 210 pontos. Mas os resultados mais recentes, já depois das duas meias-finais e de serem conhecidos os 26 finalistas que sobem ao palco de Kiev este sábado, Portugal duplicou os pontos e tornou-se no favorito.

Em segundo lugar ficaria a Austrália, com uma diferença substancial em relação a Portugal. Pelo número de pesquisas no Google, a Austrália ficaria em segundo, com 298 pontos. Seguir-se-iam então Bélgica e Bulgária, Suécia e França. Já a Itália, que no Oddschecker (um site que agrega as probabilidades dadas por 27 sites de apostas online) manteve com segurança o primeiro lugar nos favoritos, fica-se pelo 7.º lugar na corrida das pesquisas do Google. No mesmo site, Salvador Sobral continuava, durante a tarde desta sexta-feira, no segundo lugar.

Na véspera de ser conhecido o vencedor, continua a curiosidade a nível global. Nos Estados Unidos, por exemplo, o New York Times escreveu um artigo onde explica as regras da competição e lembra algumas controvérsias associadas ao evento — nomeadamente a ausência da Rússia, por decisão do país de acolhimento do evento, a Ucrânia, devido a questões relacionadas com anexação da Crimeia.

Será Salvador um dark horse?

O jornal norte-americano aponta também favoritismo ao concorrente da Itália, com a música Occidentali's karma. Não obstante, o jornal sublinha a existência de três dark horses (expressão usada para descrever os dois concorrentes que, não sendo os favoritos, podem surpreender). "A corrida não está ganha", lê-se na introdução dos três temas que disputam o primeiro lugar.

"A inesperada e sincerada balada de Salvador Sobral", escreve o NYT, é uma delas. À de Portugal, o jornal soma a canção da Arménia, Fly with me, e a da Suécia, I can’t go on.

Na Eurovisão, a melhor classificação portuguesa foi um 6.º lugar em 1996, com a canção O meu coração não tem cor, com 92 pontos, interpretada por Lúcia Moniz. A última vez que Portugal competiu numa final do Festival Eurovisão da Canção foi em 2010, com a canção Há Dias Assim, pela voz de Filipa Azevedo, e que ficou em 18.º lugar entre 25 finalistas.

A final será transmitida às 20h de sábado. No total, serão 25 as músicas que competem contra Portugal. Salvador será a 11.ª actuação da noite.

