AR recomenda ao Governo que melhore a Linha Verde do Metro de Lisboa

O Parlamento aprovou esta quinta-feira projectos de resolução de BE, PEV e PAN que pedem melhorias na Linha Verde do Metropolitano de Lisboa, incluindo a reposição de quatro carruagens.

PUB

Já o projecto de resolução do PSD que pedia o aumento para o dobro da frequência dos comboios na totalidade da Linha Azul foi rejeitado. Apesar de ter contado com os votos favoráveis do CDS-PP e do PAN, as bancadas do PS, PCP, BE e PEV votaram contra e a deputada socialista Helena Roseta absteve-se.

O projecto do Partido Ecologista "Os Verdes" recomenda ao Governo que inicie as obras na estação de Arroios "no mais curto espaço de tempo" e que, até lá, reponha as quatro carruagens na Linha Verde.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No mesmo sentido, o Bloco de Esquerda recomenda ao Governo que, em articulação com a Câmara Municipal de Lisboa e a Carris, reforce as carreiras da Carris na zona de Arroios, com o objectivo de cobrir as falhas geradas pelo período de obras de requalificação da estação de metro. O BE pede ainda a "contratação imediata" dos trinta maquinistas prometidos pela administração do Metro em 2016 e a revisão imediata dos quadros de pessoal da empresa, em particular na área da manutenção.

Também o Partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) recomenda ao Governo a "reposição imediata da quarta carruagem" em todos os comboios da Linha Verde e a rápida realização do concurso com vista às obras na estação de Arroios.

A estação de Arroios do Metropolitano de Lisboa encerra a 19 de Julho durante 18 meses para obras que vão permitir o funcionamento de comboios com seis carruagens na Linha Verde e custarão mais de sete milhões de euros, de acordo com o Plano de Desenvolvimento Operacional da Rede do Metropolitano de Lisboa hoje anunciado. Segundo o mesmo plano, o Metropolitano de Lisboa vai ter mais duas estações até 2022 - Estrela e Santos, estando previstas também estações nas Amoreiras e em Campo de Ourique, embora nestes dois casos sem uma data prevista de conclusão.

PUB

PUB