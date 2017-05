Operação Fátima 2017

A operação para protecção e socorro durante a visita do Papa Francisco a Portugal colocou a pacata cidade do concelho de Ourém em estado de sítio. Tendo em conta a protecção pessoal dispensada a António Costa e a Marcelo Rebelo de Sousa, Fátima veste-se de guarda-costas e agentes da autoridade. As notícias sobre o aparato policial assustam os peregrinos. O Papa sem medo quer estar o mais perto possível das pessoas. No Egipto, mais de 40 pessoas morreram em atentados terroristas no Domingo de Ramos. Mesmo assim, o Papa recusou carro blindado na missa campal, no Cairo. O papamóvel que vai transportar o Papa do estádio de Fátima ao recinto da Basílica do Rosário é um veículo aberto e sem vidros anti-bala. Viva o Papa sem medo.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

A Caixa

Se há coisa que é difícil compreender é a tomada de certas posições dos governantes. Fala-se na desertificação do interior do país com a fuga das populações para o litoral e para os grandes centros, mas vão-se retirando cada vez mais as condições de conforto aos do interior; retiram-se tribunais, fecham-se escolas, retiram-se valências nos hospitais, diminuem-se os transportes públicos e, agora, retiram-se agências do banco do Estado por questões económicas. Ninguém é culpado dos "buracos" astronómicos na banca, swaps desastrosos, investimentos brutais sem retornos e, no final, quem paga tudo isto? Os impostos do "Zé". Não merecerão as populações "indefesas" do interior do país, afinal os únicos que merecem protecção, serem olhadas pelos governantes com mais respeito?

Duarte Dias da Silva, Lisboa

Marcelo e o optimismo de Costa

Marcelo voltou a criticar, em termos impróprios, o optimismo de Costa. Quando chove, diz que está sol! Mesmo considerando que seja uma graçola, não me parece que em qualquer outro país da Europa o Presidente da República dissesse o mesmo, em público, do primeiro-ministro. Compreende-se o motivo pelo qual o Presidente se irrita com o optimismo de Costa. Marcelo, que não se abstrai da sua condição de membro do PSD, não desejaria que as coisas estivessem a correr tão bem, no que se equipara à oposição. O primeiro-ministro já disse que esta se irrita com os sucessos do país. Marcelo irrita-se com o optimismo de Costa. A lógica, infelizmente, é a mesma. E creio que não passam de partes gagas, de puro teatro político, as alegrias que o Presidente diz ter com as boas notícias sobre o país. O coração de Marcelo, embora procure disfarçar, está no PSD, o seu partido. Os malabaristas são assim.

Simões Ilharco, Lisboa

A “Micas” de Lisboa

Parece que a líder do CDS-PP, Assunção Cristas, quer reencarnar na perfuradora “Micas”, que abriu os túneis do Metro do Porto, passando, assim, a ser a toupeira para o Metro de Lisboa, ao querer aumentá-lo em mais 20 estações.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

