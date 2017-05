Trump pediu lealdade ao director do FBI. Comey respondeu que iria ser honesto

Donald Trump despediu na terça-feira o director do FBI, James B. Comey, que liderava uma investigação a supostas ligações entre o Governo russo e pessoas próximas do Presidente norte-americano. Sabe-se agora que Donald Trump terá tido um jantar em privado com o director do FBI, ainda em Janeiro, uma semana depois de ter tomado posse. De acordo com testemunhas citadas pelo New York Times, a conversa de circunstância sobre a campanha eleitoral terá mudado de rumo quando o Presidente norte-americano perguntou a Comey se poderia contar com a sua "lealdade". Comey respondeu que seria "honesto".

No entanto, esta quinta-feira, em entrevista à NBC, Trump descreveu um encontro bem diferente com Comey. O Presidente norte-americano garantiu até que perguntou directamente a Comey se estava sob investigação.

"Perguntei-lhe: se for possível eu saber, diga-me, estou sob investigação? E ele disse: 'não está sob investigação'. [Logo,] sei que não estou sob investigação", relatou Trump, para afastar as críticas ao despedimento de Comey, que questionam o timing da decisão da Casa Branca em afastar o responsável pela investigação sobre um possível conspiração entre agentes do Governo russo e elementos da equipa de Donald Trump durante a campanha eleitoral contra Hillary Clinton. A ter acontecido, a pergunta do Presidente norte-americano terá sido "bastante imprópria" para um líder alegadamente alvo de uma investigação independente, avaliam especialistas citados pelo canal.

Trump garantiu ainda que apoia uma investigação às alegadas interferências de Moscovo no resultado das eleições presidenciais de Novembro e insiste que quer que a investigação seja feita de uma forma "absolutamente correcta".

O despedimento do director do FBI pelo Presidente norte-americano gerou várias reacções, quer do lado dos democratas, quer mesmo do lado dos republicanos, e multiplicaram-se as comparações com o caso Watergate, quando o então Presidente Richard Nixon afastou um dos responsáveis pela condução da investigação de que era alvo e que levou ao afastamento de Nixon da Casa Branca.

