Trump "nunca recebeu" rendimentos da Rússia desde 2008, com "algumas excepções"

No meio da maior tempestade política desde que chegou à Casa Branca, depois de ter despedido o director do FBI, Donald Trump passou as últimas horas da semana a dar explicações – numa entrevista à CNN, o Presidente norte-americano garantiu que não tem negócios na Rússia e apresentou como prova dessa afirmação uma carta assinada pelos seus advogados. Mas o único documento que poderia esclarecer a questão (a declaração de impostos) vai continuar fechado na gaveta.

PUB

"Criei uma empresa fantástica, mas não tenho nenhum envolvimento na Rússia. Fiz alguns negócios ao longo dos anos. Num deles vendi uma casa a um russo muito rico, há muitos anos, e organizei em Moscovo o concurso Miss Universo, também há muitos anos", disse Donald Trump.

PUB

A questão é importante porque o FBI e as duas câmaras do Congresso (a Câmara dos Representantes e o Senado) estão a investigar, separadamente, suspeitas de que o Governo russo tentou interferir na campanha para as eleições presidenciais do ano passado, possivelmente com a colaboração de vários membros da equipa de Trump.

Esta sexta-feira foi divulgada uma carta assinada pelos advogados do Presidente norte-americano, que tiveram acesso às suas declarações de rendimentos desde 2008. Nessa carta, os advogados escrevem que as declarações de Trump "não reflectem nenhum rendimento de nenhum tipo de fontes russas" – uma afirmação que é posta em causa na própria carta, que faz referência a "algumas excepções". Uma "parte substancial" dos 12,2 milhões de dólares recebidos da Rússia em 2013 pela organização, em Moscovo, do concurso Miss Universo; 95 milhões de dólares, em 2008, pela venda de uma mansão em Palm Beach a um russo (o magnata Dmitri Ribolovlev); e, por último, uma excepção que deixa ainda mais questões em aberto: ao longo dos anos, a empresa de Trump e suas associadas "podem ter feito vendas normais de bens e serviços a empresas ou cidadãos russos".

Here is the letter from Trump's lawyers about Russian investments. It is impossible to verify without Trump releasing his tax returns. pic.twitter.com/BispGfVHKc — Bradd Jaffy (@BraddJaffy) May 12, 2017

Estas dúvidas poderiam ser esclarecidas com a divulgação da declaração de impostos, mas Donald Trump não só manteve que esse documento vai continuar em segredo, como deu a entender que poderá revelá-lo só depois de sair da Casa Branca – apesar de todos os candidatos e Presidentes o terem feito nas últimas quatro décadas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Há meses que os impostos de Trump estão a ser sujeitos a uma auditoria de rotina por parte da inspecção de Finanças. Apesar de a direcção da agência ter dito que essa auditoria não impede a divulgação voluntária dos impostos, Donald Trump disse durante a campanha eleitoral que não publicaria essa declaração enquanto a audição estivesse a decorrer.

Numa entrevista à revista The Economist, publicada quinta-feira, Trump foi ainda mais vago questionado sobre se admite divulgar a declaração se for essa a exigência do Partido Democrata para aprovar a sua reforma fiscal para o país: "Não sei. É uma pergunta muito interessante. Duvido. Ninguém se interessa pelos meus impostos a não ser os jornalistas. Vou divulgá-los mais cedo ou mais tarde."

"Quando a auditoria acabar", acrescentou a directora de comunicação estratégica da Casa Branca, Hope Hicks. "Posso divulgá-los depois de sair da Presidência", disse Donald Trump.

PUB

PUB