Maior escaravelho da Europa, de seu nome vaca-loura, está em risco mas Gaia vai dar-lhe abrigo

O maior escaravelho da Europa está na lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza como espécie em vias de extinção mas neste sábado o Parque de Biológico de Gaia vai construir-lhe um abrigo.

PUB

Em causa estão as chamadas "vacas-louras", insecto cujo macho dispõe de mandíbulas de grande tamanho, muito maiores do que as das fêmeas, que lhes servem como meio de luta com machos rivais.

O primeiro impulso de quem se cruzar com uma destas "vacas" é pisá-las mas os especialistas que estudam a área alertam que em causa está uma espécie essencial à saúde das florestas que se alimenta de madeira de árvores de folha caduca já morta e em decomposição.

PUB

E no sábado das 15h00 às 16h30 quem quiser construir um abrigo para esta espécie em vias de extinção poderá participar no workshop promovido pelo Parque Biológico de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto.

"O Parque Biológico tem como objectivo principal a conservação da qualidade da natureza. Todas as actividades que se desenvolvem têm um cunho de educação ambiental para todo o público que usufrui de um espaço que é único a nível nacional mas também tem a vertente de potenciar a biodiversidade e criação de ecossistemas adequados", descreveu à agência Lusa a vereadora responsável pelo pelouro do Ambiente na câmara de Gaia, Mercês Ferreira.

A responsável recordou que as vacas-louras estão classificadas como espécie em vias de extinção, sendo "fundamentais", disse, "para a criação de ecossistemas que aumentam e potenciam os bosques e a criação de floresta": "Nós temos essa espécie, portanto temos de a potenciar", resumiu.

A iniciativa, que decorre em colaboração com a Rede Portuguesa de Monitorização da Vaca-Loura, nasce de uma parceria com a iniciativa vacaloura.pt, um projecto de conservação da natureza e educação ambiental que tem procurado adquirir dados sobre a distribuição e o estado de conservação destas espécies de escaravelhos em Portugal, utilizando dados transmitidos pelos cidadãos.

A vaca-loura é uma espécie que está a desaparecer, sendo, actualmente, protegida por leis comunitárias.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

"O workshop é uma forma de divulgarmos o trabalho e o equipamento [Parque Biológico] que tem muitas potencialidades e ao mesmo tempo fazer um alerta no mundo de hoje que tem estas questões muito emergentes e que são importantes para o futuro", acrescentou Mercês Ferreira.

A vereadora acredita que o trabalho que será desenvolvido venha a ser replicado no país, ainda que, frisou, "já existam felizmente outros casos de estudo sobre a espécie".

Quanto ao Parque Biológico de Gaia este é um equipamento "muito procurado" e que promove oficinas temáticas sobre ambiente, conferências, ‘workshops', entre outras actividades mantendo as escolas como "público-alvo favorito". Somam-se os grupos que procuram o espaço para passar uma noite, por exemplo, e realizar actividades.

PUB

PUB