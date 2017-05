Incêndio consome supermercado E.Leclerc de Chaves

Um incêndio que deflagrou esta sexta-feira no supermercado E.Leclerc de Chaves, distrito de Vila Real, está a ser combatido por 28 bombeiros, apoiados por dez veículos, de acordo com informação do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

PUB

Segundo fonte do CDOS de Vila Real, o alerta do incêndio foi dado às 9h58. O fogo deflagrou na cozinha do estabelecimento e alastrou-se depois à área comercial.

O supermercado fica situado na freguesia de Madalena e Samaiões.

PUB

PUB

PUB