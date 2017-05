Moreirense arranca um ponto no Restelo

São agora quatro os pontos que separam o Moreirense da zona de descida, um cenário que pode garantir-lhe já no sábado a manutenção se o Tondela não vencer o Arouca. Nesta sexta-feira, no Estádio do Restelo, os “cónegos” empataram com o Belenenses (1-1) num jogo da 33.ª jornada em que resistiram a um penálti e a uma expulsão.

O encontro começou praticamente com o golo improvável de João Diogo, num pontapé de muito longe que surpreendeu Makaridze. E cedo se percebeu que o Moreirense tinha chegado a Lisboa para pontuar, quando Petit, logo aos 29’, trocou o médio defensivo Bouba Saré por Sougou para responder à desvantagem.

Mas em cinco minutos, já no segundo tempo, a sorte pareceu virar definitivamente as costas aos visitantes. Primeiro Petit voltou a ser ousado, abdicando de um central (Diego Ivo) para lançar um médio (Alan Schons), aos 57’. Dois minutos depois, perdeu o outro central (Diego Galo foi expulso) e, aos 71’, viu o árbitro assinalar penálti por falta sobre João Diogo.

Só que o rumo do jogo começou a mudar nesse momento. Makaridze defendeu o remate de Maurides e o Moreirense ainda foi a tempo de empatar, com um pontapé de fora da área de Nildo, aos 77’. Depois, foi resistir a um adversário que viu Tiago Caeiro desperdiçar uma ocasião em que seguia isolado e festejar o ponto conquistado.

