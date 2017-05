Jesus: "O presidente deu a sua opinião e eu estou de acordo"

Foi o assunto da semana sportinguista. A continuidade de Jorge Jesus foi tema de muitas notícias depois da derrota no último domingo, em Alvalade, com o Belenenses. Bruno de Carvalho exigiu mais de toda a gente e abriu espaço à especulação sobre a sua relação com o treinador, dizendo, alguns dias depois, que a continuidade de Jesus era um dado adquirido.

Perante o assunto da semana, Jorge Jesus não se alongou muito e remeteu para as palavras do presidente."O que o presidente transmitiu está dito. Não tenho comentários a fazer. O presidente deu a sua opinião, estou de acordo com o que ele disse. O que importa é avançar para o jogo do Feirense", disse Jesus na conferência de imprensa de antecipação do jogo deste sábado em Santa Maria da Feira, a contar para a 33.ª jornada da Liga portuguesa.

Poucos jornalistas queria perguntar sobre o jogo. Estavam mais interessados em fazer perguntas sobre o futuro de Jesus e do Sporting, mas, entre o próprio Jesus e o assessor de imprensa, houve sincronia na resposta: já tinha respondido a essa pergunta. Mesmo sobre a possibilidade de se mudar um dia para o FC Porto, Jesus também não foi muito conclusivo.

Sobre a próxima época, Jesus foi lacónico, mas pelo menos deu a entender que não haverá seperação entre o clube e o treinador. "O que é importante neste momento são os dois jogos. O futuro é para ser discutido comigo, com o presidente e com quem tem essa responsabilidade. Vim para o Sporting para ser campeão, estou habituado a ser e vamos tentar recuperar a grande equipa do ano passado", limitou-se a dizer.

Jesus também foi de poucas palavras sobre a possibilidade de o Benfica poder ser campeão já neste sábado frente ao Vitória de Guimarães. "O que sei é que todos nós gostávamos de estar nessa posição. Esse é um problema do Benfica. O que é importante é que quando chegámos a esta casa dissemos que iríamos lutar por títulos e gostava de ter essa possibilidade", referiu o técnico sportinguista.

O jogo deste sábado com o Feirense é o penúltimo da época e o Sporting pode garantir matematicamente o terceiro lugar. Jesus quer os três pontos e recuperar a equipa do desaire matinal do passado domingo frente ao Belenenses. "Em termos de objectivos é a vitoria. O Sporting estava a fazer uma segunda volta brilhante e queremos recuperar o que vínhamos a fazer, com um futebol com qualidade. O Feirense está a fazer um campeonato interessante, tem uma intensidade de jogo e uma organização defensiva muito boa."

Até ao jogo com o Belenenses, acrescentou Jesus, os "leões" estavam a fazer uma segunda volta de nível alto, o que só fez com que esse inesperado desaire fosse ainda mais frustrante. "O jogo do Belenenses veio tirar-nos essa segunda volta com muita qualidade. O nosso foco era fazer 42 pontos", referiu o técnico, revelando que a equipa sentiu muito essa derrota caseira: "Vínhamos de uma série de jogos com muita qualidade. Foi no dia da mãe, estádio cheio com ambiente espectacular. Perdemos e custou muito, mas houve uma demonstração da paixão e do orgulho do adeptos, que esgotaram o estádio. Mas o futebol é um pouco isto, jogadores e treinadores têm de saber conviver com estes momentos."





