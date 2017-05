Filipe Lima “on fire” no Open de Portugal

Interrompida ontem a meio da tarde, a primeira volta do Open de Portugal no Morgado Golf Resort foi retomada hoje pelas 8h30 e só terminou já depois do meio-dia, e com um português, Filipe Lima, em evidência, no grupo dos terceiros classificados, com 67 pancadas, 6 abaixo do par-73.

Não houve mudanças em relação aos dois primeiros, mantendo-se o inglês Matt Wallace na frente com 63 e o alemão Sebastian Heisele em segundo com 64.

Quando ontem a volta inaugural foi interrompida, Lima encontrava-se com 3 abaixo do par com 6 buracos jogados. Esta manhã completou os restantes 12 também com 3 abaixo, graças a mais 3 birdies já na recta final, nos buracos 15, 16 e 17.

“Não me posso queixar, 6 abaixo é sempre bom”, afirmou. “Ontem estava difícil o dia, mas arranquei muito bem. Hoje de manhã o jogo estava muito bom, os putts não entraram mas fiquei paciente e no final fiz três birdies. Claro que sempre se pode querer melhor, mas estou contente e vou continuar a lutar esta tarde para estar aqui no fim-de-semana”.

De destacar ainda as 71 pancadas de Ricardo Santos, que o colocaram no limite do cut provisório, para os 65 primeiros e empatados aos 36 buracos. Ontem ele estava no buraco 7 com uma acima do par, hoje encetou uma recuperação fazendo 3 birdies e de resto tudo pares.

Também Tiago Cruz esteve em grande nível ao fechar com 4 birdies nos últimos seis buracos de jogo, entregando um cartão com 73.

Quanto aos restantes portugueses que só hoje acabaram os primeiros 18 buracos, Tomás Silva fez 75 e o campeão nacional amador Tomás Melo Gouveia 78.

Ricardo Melo Gouveia e João Carlota, que ontem completaram a primeira volta, estão com 72 e a uma pancada do cut.

A segunda volta começou logo pelas 11h30.

