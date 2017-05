Em Espanha, uma equipa de raparigas quebrou tabus e ganhou o campeonato masculino

Andrea Gómez tem 13 anos e foi considerada a melhor jogadora da equipa, depois de ter marcado um dos golos (o seu 38.º da liga) que ajudaram a equipa a ganhar a final. A equipa de Gómez e das suas colegas – a AEM de Lérida – venceu a liga regional de juniores da Catalunha, em Espanha, deixando para trás 13 equipas masculinas. “Tento sempre mostrar que o futebol não é só para rapazes”, conta Andrea ao New York Times, “se fores melhor a nível técnico podes compensar o facto de seres fisicamente mais fraca”.

Foi já no início de Abril que a equipa AEM de Lérida se sagrou campeã. Durante todo o campeonato, só perderam um dos 22 jogos que jogaram. Empataram outros dois. Foram a equipa que marcou mais golos (93) e a que menos sofreu (25).

“Elas jogam futebol, gostam, e ainda por cima ganham. Mas não sabem que estão a quebrar muitos tabus”, diz o treinador do clube, Dani Rodrigo, citado pelo El País. O treinador é da opinião de que as raparigas jogam não só contra os rapazes mas também contra estereótipos. Conta que, por vezes, chegam a campos em que os rivais ficam espantados por não saberem que vão jogar contra raparigas e até os árbitros ficam surpreendidos, ainda que tal aconteça cada vez menos. “Também nos deparamos com falta de educação. E não são só os pais que levantam a voz, as mães também. Acontece pouco mas ainda acontece, infelizmente”, afirma. O próprio lema da equipa é "as barbies também jogam", como resposta a alguns dos comentários que recebiam.

No cenário espanhol, as equipas podem ser mistas até aos sub-12, mas a partir dos sub-14 já não. Foi isso que motivou o AEM de Lérida, há três anos, a constituir uma equipa feminina, o que não foi do agrado de todos. “Diziam que estávamos loucos”, recorda o treinador da equipa. "Não sei se fomos loucos e loucas mas o caminho não tem sido fácil: as nossas jogadoras chegaram ao nível mais alto à base de esforço e sacrifício, como qualquer outro desportista", afirma o presidente do clube, Sergio González. “Se isto tivesse corrido muito mal, teriam dito que éramos responsáveis por humilharmos as raparigas”, explicou González.

Mas o sucesso foi tanto que não quiseram parar por aí. Desde então, o clube já criou mais uma equipa exclusivamente feminina de sub-10 e outra de sub-12. “Há muito tempo que trabalhamos com equipas femininas. Temos 110 meninas connosco”, conclui, orgulhoso, o treinador.

Agora, a direcção da AEM criou uma campanha de crowdfunding (financiamento colectivo) para angariar dez mil euros de forma a combater a falta de apoio a equipas femininas. "Apesar das conquistas e do impacto mediático, temos uma falta absoluta de recursos e muitas dificuldades em encontrar ajuda e patrocinadores", justifica o presidente do clube, afirmando que as receitas que têm são resultantes das quotas das jogadoras e de recursos próprios. Até ao momento, já conseguiram mais de 3500 euros na campanha de crowdfunding. A equipa, que agora ostenta o título de campeã regional, ainda não conseguiu um patrocinador oficial.

O futebol feminino não tem muito impacto em Espanha. A jogadora Andrea Gómez, apesar de se mostrar feliz por a sua equipa ter ajudado a melhorar a imagem do futebol feminino no país, garante que o seu sonho é ir jogar para os Estados Unidos. “Quero jogar onde o futebol feminino é verdadeiramente valorizado”, disse, “e isso não acontece aqui, infelizmente”.

