Conte segue pisadas de Mourinho e festeja título com o Chelsea

Tal como José Mourinho e Carlo Ancelotti também Antonio Conte foi bem-sucedido na sua temporada de estreia ao serviço do Chelsea. Com dois jogos por disputar, o técnico italiano já é o virtual campeão inglês, após os londrinos terem batido, fora, esta sexta-feira, o West Bromwich Albion, por 1-0. Os “blues” da capital somaram o sexto título na Premier League, confirmando que são uma das grandes potências futebolísticas da prova neste século.

Quando o milionário russo Roman Abramovich adquiriu o Chelsea, em Junho de 2003, por 60 milhões de libras, prometeu uma era dourada para o histórico emblema londrino. Até então, o grande feito do clube tinha sido a inesperada conquista do campeonato, na distante temporada de 1954-55. O primeiro trunfo do novo proprietário foi contratar um tal de José Mourinho (2004-05), que acabava de conquistar a Champions aos comandos do FC Porto, despertando a atenção dos colossos europeus.

Abramovich antecipou-se à concorrência e, sem olhar a despesas, investiu no jovem setubalense, aceitando as suas exigências para alcançar o sucesso. Não se arrependeu. No final dessa primeira época, o Chelsea voltava a festejar um título no campeonato, exactamente meio século depois do primeiro. E de forma categórica, com 12 pontos de vantagem sobre o segundo classificado. A história voltaria a repetir-se um ano depois.

Seguiram-se algumas dores de crescimento dos “blues”, a saída do português e a passagem efémera de quatro técnicos pelo banco, até o italiano Carlo Ancelotti voltar a carrilar a equipa no trilho dos êxitos na principal prova inglesa, na temporada 2009-10. Seguiu-se um novo período de seca na Premier League, compensado pelo sucesso nas competições europeias, com a conquista da Liga dos Campeões (2011-12) e Liga Europa (2012-13, tendo batido o Benfica de Jorge Jesus na final).

Para voltar a ter sucesso no campeonato, Abramovich voltou a fórmula inicial, convencendo José Mourinho a regressar, para assinar mais um título inglês, de forma categórica (oito pontos de vantagem), no final da época 2014-15. O português não sobreviveria ao desastre do ano seguinte, quando a equipa andou perigosamente perto dos lugares de despromoção.

O italiano Antonio Conte foi o senhor que se seguiu na agenda do milionário russo. Um tricampeonato ao serviço da Juventus e uma passagem pela selecção italiana, que levou aos quartos-de-final do Europeu de França, antes de ser travado, nos penaltis, pela campeão mundial Alemanha, foram mais que suficientes para convencer o temperamental dono do Chelsea.

Voltou a ser uma aposta ganha. Com um futebol atractivo, com grande poder ofensivo, que já rendeu 75 golos em 36 jornadas, Conte vulgarizou a concorrência, alcançando uma vantagem confortável no comando da tabela. O sexto campeonato do Chelsea passou a ser uma questão de tempo.

A festa chegou esta sexta-feira em West Bromwich. Foi mais complicada do que se avizinharia, tanto por alguma ansiedade dos londrinos, como pela obstinação defensiva dos homens da casa, que até poderiam ter surpreendido na segunda metade. Face ao persistente nulo no marcador, Conte tirou do banco Batshuayi, aos 75’, e o avançado belga, de 23 anos, agradeceu sete minutos depois, com o golo do triunfo, que tinha selo de título.

