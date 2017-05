A sétima etapa do Giro foi para um australiano

O australiano Caleb Ewan (Orica-Scott) venceu nesta sexta-feira ao sprint a sétima etapa da Volta a Itália em bicicleta, que continua a ser liderada pelo luxemburguês Bob Jungels (Quick-Step Floors).

PUB

Ewan impôs-se no final dos 224 quilómetros entre Castrovillari e Alberobello, batendo o colombiano Fernando Gaviria (Quick-Step Floors), e o irlandês Sam Bennett (Bora-hansgrohe), que foram, respectivamente, segundo e terceiro, com as mesmas 5h35m18s do vencedor.

No sábado, o luxemburguês Bob Jungels vai partir de rosa para a oitava etapa, uma ligação de 189 quilómetros entre Molfetta e Peschici.

PUB

PUB

PUB