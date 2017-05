Jogar Pokémon em igreja? Russo condenado a três anos e meio de pena suspensa

Foi em Agosto de 2016 que Ruslan Sokolovsky, um youtuber russo de 22 anos, publicou um vídeo a jogar Pokémon Go, dentro de uma catedral em Ecaterimburgo, na Rússia. Agora o tribunal condenou-o a três anos e meio de prisão, com pena suspensa, obrigando-o a cumprir 160 horas de trabalho comunitário.

O jovem foi detido em Outubro de 2016, acusado de "instigavam o ódio". Em declarações ao The Guardian, Sokolovsky agradeceu o apoio dos jornalistas e mostrou-se aliviado por ter escapado a prisão efectiva (enfrentava uma pena de cinco anos) : “Sem o apoio dos jornalistas, possivelmente teria enfrentando uma grande pena de prisão".

O julgamento foi liderado pela juíza Iekaterina Shoponyak, para quem o conteúdo do vídeo publicado mostrava o desrespeito do jovem pela sociedade e “pretendia ofender a religião”.

A detenção de Sokolovsky foi muito criticada nas redes sociais e os seus seguidores criaram mesmo a hashtag #FreeSokolovsky.

No vídeo publicado, Sokolovsky afirma que o risco de ser detido é “disparatado”, questionando: “Quem iria ficar ofendido por entrar com um smartphone numa igreja?”, alegando que não existe nenhuma lei que o proíba.

A BBC diz ainda que as motivações do jovem para a publicação do vídeo foi uma resposta aos avisos feitos no país, de que quem jogasse este tipo de jogos em igrejas ou outros monumentos religiosos teria de enfrentar consequências legais.

Recorde-se que dois membros das Pussy Riots, uma banda de punk rock formada por feministas, foram condenadas por terem cantado numa catedral, tendo sido condenadas a dois anos de prisão. Em causa, estava um protesto que realizaram em 2012, contra a reeleição do Presidente da Rússia, Vladimir Putin.

