Ministro da Defesa sublinha "envolvimento total" das Forças Armadas em Fátima

O ministro da Defesa Nacional destacou nesta quinta-feira o "envolvimento total" das Forças Armadas na preparação da deslocação do papa Francisco a Fátima, manifestando-se convicto de que estão reunidas as condições para que a visita decorra com normalidade.

"O envolvimento das Forças Armadas, à luz daquilo que lhes que foi solicitado pela estrutura coordenadora, foi total. Posso dizer também que o Exército, a Força Aérea e a Marinha trabalharam de forma exemplar", afirmou Azeredo Lopes, em declarações aos jornalistas, à margem da cerimónia de recepção aos militares que regressaram hoje do Kosovo.

O governante sublinhou o "trabalho invisível" de "inúmeras entidades e organismos" num "esforço colectivo e relação de complementaridade" ao longo de meses e manifestou-se convicto de que a visita do líder da Igreja Católica a Fátima, entre sexta-feira e sábado, vai decorrer "fantasticamente bem".

"Uma enorme quantidade de entidades e organismos trabalharam em conjunto para a realização desse mesmo fim, para que a visita decorra com total normalidade e para que as pessoas possam estar em Fátima a receber o papa", disse.

O reforço das capacidades de policiamento aéreo, através da criação de zonas de exclusão aérea e a instalação de um sistema anti-drone, a disponibilização de três helicópteros EH-101 e o reforço do apoio sanitário no local e o apoio aos peregrinos foram algumas das medidas asseguradas pelas Forças Armadas.

O Santuário de Fátima recebe sexta-feira o papa Francisco, que presidirá às celebrações do centenário das "aparições" e à cerimónia de canonização de Jacinta e Francisco Marto, duas das crianças que afirmaram ter tido visto Nossa Senhora na Cova da Iria, em 1917.

O avião que transportará Jorge Bergoglio aterrará na Base Aérea n.º 5, Monte Real, pelas 16h20.

Francisco é o quarto papa a visitar o maior templo mariano do país. Paulo VI (1967), João Paulo II (1982, 1991, 2000) e Bento XVI (2010) foram os outros papas que estiveram em Fátima.

