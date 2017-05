Médico Fernando Regateiro é o novo presidente do Centro Hospitalar de Coimbra

O médico Fernando Regateiro foi, nesta quinta-feira, nomeado presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, que já tinha liderado.

A nomeação de Fernando Regateiro e do restante conselho de administração foi anunciada no comunicado do Conselho de Ministros desta quinta-feira.

Fernando Regateiro é professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Presidiu à administração dos então Hospitais da Universidade de Coimbra cerca de cinco anos e à Administração Regional de Saúde do Centro durante dois anos.

A actual equipa do Ministério da Saúde tinha-o escolhido como coordenador nacional para a reforma do SNS na área dos cuidados hospitalares, sendo a terceira figura com aquela função, depois de António Ferreira (ex-administrador do Hospital de São João) e Correia da Cunha (antigo administrador do Centro Hospitalar de Lisboa Norte).

Fernando Regateiro terá como vogais na administração do CHUC Francisco Parente dos Santos, Pedro Beja Afonso, Manuela da Mota Pinto e Áurea Flamino Andrade.

O Governo decidiu também nomear Carlos Gregório dos Santos para presidente do Instituto Português de Oncologia de Coimbra e Maria do Rosário Velez Reis para vogal executiva.

Segundo o comunicado do Conselho de Ministros, todas estas nomeações receberam parecer favorável da Comissão de Recrutamento e Selecção para a Administração Pública (CRESAP).

