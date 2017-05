Francisco oferece mosaico sobre “centenário das aparições" a Marcelo

O papa Francisco, que na sexta-feira e sábado visita o santuário de Fátima, vai oferecer ao Presidente da República português, Marcelo Rebelo de Sousa, um mosaico sobre o "centenário das aparições", divulgou a Santa Sé.

Francisco e Marcelo Rebelo de Sousa encontram-se na sexta-feira à tarde, à chegada do papa à base aérea de Monte Real.

Segundo a Santa Sé, Jorge Bergoglio entregará à base aérea, onde o avião - da companhia italiana Alitalia - deverá aterrar na sexta-feira pelas 16h20.

Após o encontro com o chefe de Estado português, o papa visita a capela da base aérea e viaja, em seguida, de helicóptero, para o estádio municipal de Fátima.

Já no santuário, Francisco dirige-se à Capelinha das Aparições, onde oferecerá a Rosa de Ouro, "uma distinção que os papas atribuem a personalidades ou santuários, igrejas ou cidades, em reconhecimento e recompensa por assinalados serviços prestados à Igreja ou a bem da sociedade", segundo a página oficial na Internet da visita papal.

Esta será a terceira Rosa de Ouro ao Santuário oferecida a Fátima: a 12 de Maio de 2010, o papa Bento XVI também entregou esta distinção pessoalmente, tendo a primeira sido concedida por Paulo VI a 21 de Novembro de 1964.

À Casa de Nossa Senhora do Carmo, onde passa a noite de sexta-feira para sábado, Francisco ofertará um quadro em madrepérola da Última Ceia.

O bispo de Leiria-Fátima, António Marto, receberá um cálice e uma casula (veste litúrgica que o sacerdote usa sobre a alva e a estola na celebração da missa), enquanto Francisco entregará à Nunciatura Apostólica um cálice.

Francisco estará em Fátima na sexta-feira e no sábado, tornando-se o quarto papa a visitar o maior templo mariano do país. Paulo VI (1967), João Paulo II (1982, 1991, 2000) e Bento XVI (2010) foram os outros papas que estiveram em Fátima.

O líder da Igreja Católica preside à cerimónia de canonização dos pastorinhos Jacinta e Francisco Marto, no sábado. Tem também um encontro agendado com o primeiro-ministro, António Costa, no sábado de manhã.

