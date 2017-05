FC Porto e Sporting reúnem-se como primeiro passo para reatar relações

As reuniões de trabalho entre responsáveis de diferentes clubes de futebol são normais, mas há algo especial no encontro entre os directores de comunicação do Sporting e FC Porto nesta quarta-feira em Lisboa. É que os dois clubes estão de relações cortadas desde Junho de 2013 e, ao que apurou o PÚBLICO, este encontro foi uma forma de avaliar se há condições para reatar relações no futuro.

A reunião entre Francisco J. Marques, director de comunicação do FC Porto, e Nuno Saraiva, director de comunicação do Sporting, realizou-se na quarta-feira num hotel de Lisboa, onde esteve igualmente Manuel Tavares, director-geral do FC Porto Media, que gere o Porto Canal.

Nem FC Porto nem Sporting quiseram fazer comentários sobre este encontro, mas o PÚBLICO sabe que os dois clubes entendem que tem havido pontos de contacto nos discursos sobre a transparência no futebol.

Os dois clubes estão de relações cortadas desde Junho de 2013, altura em que o Sporting acusou Adelino Caldeira, administrador da SAD do FC Porto, de se ter recusado a cumprimentar Bruno de Carvalho na final da Taça de andebol, em Tavira.

