Fátima também criou "raízes" entre os comunistas, escreve-se no Avante

O PCP admitiu que Fátima criou também raízes entre os comunistas. Num artigo assinado na edição desta quinta-feira do jornal Avante, o membro da Comissão Política do PCP, Carlos Gonçalves escreve o seguinte: “Fátima criou raízes na religiosidade popular, frequentada por trabalhadores, ‘povo miúdo’ e comunistas. Era expectável. As opções humanistas, os valores de paz, justiça e igualdade do ‘cristianismo primitivo’ e o acervo cultural das massas católicas não estão longe de ideias comunistas.”

Neste artigo, Carlos Gonçalves lembra o contexto histórico em que inserem as “aparições”. Havia a I Guerra Mundial, onde muitos portugueses foram mortos, havia fome e à frente do Governo estava um homem, Afonso Costa, que não só “era inimigo jurado do movimento operário”, como era conhecido por "mata-frades" devido às suas atitudes anticlericais que, recorda Carlos Gonçalves, foram criticadas anos mais tarde por Álvaro Cunhal, o histórico secretário-geral do PCP. “E foi com o Vaticano de relações cortadas com Portugal que aconteceram as ‘aparições’, em tudo semelhantes às de Lourdes, em 1858”, refere o dirigente comunista.

Antes do 25 de Abril, o culto de Fátima foi muitas vezes associado ao regime, tendo-se constituído também como um instrumento útil à propaganda do Estado Novo. Um dos alegados segredos de Fátima incitava mesmo à conversão da Rússia comunista. Fátima era então apontada pela oposição como um dos três “efes” com que o regime promovia a “alienação” das massas. Os outros dois eram o fado e o futebol.

No seu texto, Carlos Gonçalves refere-se também ao Papa Francisco: “Neste Pontificado, apesar de inconsequências, as denúncias da exploração, da opressão e da guerra dão mais actualidade às palavras de Álvaro Cunhal, em 1974, em defesa de ‘boas relações com a Igreja’.”

