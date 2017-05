Autor moral do massacre do Meia Culpa em liberdade condicional

O Tribunal de Execução de Penas do Porto concedeu liberdade condicional ao homem que em 1997 foi condenado a 25 anos de prisão por autoria moral do massacre na discoteca Meia Culpa, em Amarante, disse nesta quinta-feira o seu advogado.

Pedro Miguel Carvalho disse à agência Lusa que a libertação do seu cliente do Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira aconteceu na quarta-feira, mas que só recebeu a notificação da decisão do tribunal nesta quinta-feira.

José Queirós completava cinco sextos da pena a 27 de Fevereiro de 2018.

O arguido cumpria uma pena única de 25 anos de prisão, pela prática, como autor, de um crime de incêndio, de 13 crimes de homicídio qualificado consumados e de 22 crimes de homicídio qualificado tentados, por factos ocorridos em 1997.

Todos os pareceres apreciados pelo Tribunal de Execução de Penas, incluindo o do Ministério Público, apontavam no sentido da concessão da liberdade condicional nesta fase do cumprimento da pena.

