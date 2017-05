Pelo menos isto ganhou: Rui Moreira visto como alguém transparente na política

“Corajosa, honesta, transparente e independente”. O também candidato independente à Câmara Municipal de Coimbra, o ex-bastonário da Ordem dos Médicos José Manuel Silva, aplaude sem hesitações a atitude do autarca do Porto, Rui Moreira, que se demarcou das declarações da secretária-geral adjunta do PS, depois de Ana Catarina Mendes ter dito que uma vitória de Rui Moreira no Porto seria também uma vitória socialista.

PUB

Para José Manuel Silva, a atitude de Rui Moreira reafirmou “as suas características pessoais” e, já agora, acrescenta, “institucionais”. São elas, enumera, a coragem, a honestidade, a frontalidade, a transparência e a independência. “Clarifica e, mais uma vez, comprova a verdadeira independência do presidente da Câmara do Porto”, diz o candidato independente que se mostra satisfeito por estar agora tudo em pratos limpos: cada um concorre para seu lado e pronto.

“Parecia haver uma tentativa de algum aproveitamento da parte do PS relativamente à candidatura de Rui Moreira, clarificaram-se a águas”, sublinha, sem qualquer dúvida de que a posição de Rui Moreira foi benéfica para a sua candidatura, porque se reafirmou “independente dos partidos”. E isso, nota, pode beneficiar o actual autarca na corrida eleitoral.

PUB

Aliás, prossegue o médico, o que aconteceu é bom para o espírito de todas as candidaturas independentes: “É bom para o Porto, para a democracia portuguesa, [as candidaturas independentes] enriquecem a democracia portuguesa.”

O arrojo que o ex-bastonário vê no episódio, por haver um independente que se demarca do que considerou ser uma pressão de um partido como o PS, mostra também o lugar que aquelas candidaturas estão a ocupar na sociedade portuguesa: “A sociedade tem a percepção de que há necessidade de uma reforma da democracia e está a dar oportunidade a cidadãos independentes de mostrarem que podem fazer mais e melhor, independentes de interesses partidários e pelo interesse público, concelhio, e das pessoas. Os cidadãos anseiam por novos caminhos nas respectivas democracias.”

Apesar de ver com bons olhos a atitude de Rui Moreira, e de entender que ela pode ser benéfica para a candidatura do actual autarca, José Manuel Silva não considera que o PS saia beliscado. Vê apenas que se gorou a hipótese de haver um acordo: “Mas não vejo que o PS saia prejudicado. Vai é enfrentar um grande desafio. Como já não há dúvidas quanto às competências do actual presidente de Câmara do Porto, o desafio é mais intenso, é um desafio eleitoral muito difícil.”

“Não faria diferente”

O presidente da Associação Nacional dos Movimentos Autárquicos Independentes e recandidato à presidência da Câmara Municipal da Marinha Grande, Aurélio Ferreira, não sabe se a atitude de Rui Moreira, ao demarcar-se do PS, vai ser ou não benéfica, espera que sim, mas futurologias não faz. O que sabe é que o autarca do Porto já ganhou isto: “É [uma atitude] muito mais transparente, é muito mais clara. Ninguém tem dúvidas do que o Dr. Rui Moreira quer fazer. Gostava que fosse benéfica, mas não sei”, diz.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Também Aurélio Ferreira sublinha a importância do sinal dado pelo presidente da autarquia do Porto, o sinal inequívoco de quer fazer aquele percurso como independente, e com uma equipa escolhida pela capacidade de cada um e não pela cor partidária. Esta é, pelo menos, a leitura deste independente da Marinha Grande, para quem uma das características das candidaturas apartidárias é a de procurarem pessoas capazes para as suas equipas, “que ajudem a resolver os problemas das comunidades”, independentemente da cor política – o que também se aplica à forma de governar de Rui Moreira, diz.

Apesar de, ao longo da conversa com o PÚBLICO, insistir várias vezes que não está “suficientemente dentro do assunto, do processo, para dizer se Rui Moreira fez bem ou mal”, admite que não faria diferente e que vê com bons olhos a atitude do autarca. Porquê? É simples, mas não é pouco: porque marca a necessária “distância em relação aos partidos”, explica.

E esse é um sinal importante, defende este autarca. É dizer às pessoas que se revêem nos projectos independentes que eles não estão à mercê de partidos: “Não tenho nada contra os partidos, mas há um afastamento das pessoas do gosto pela política que é um gosto nobre”, nota, sublinhando ser “indiscutível” que as candidaturas independentes têm vindo a ganhar a preferência de muitos eleitores. “Os partidos tradicionais estão a ficar caducos, as pessoas já não se identificam com os partidos”, diz.

PUB

PUB