Júlio Magalhães confirma convite do PS para a Câmara do Porto

O director do Porto Canal, Júlio Magalhães confirmou esta quarta-feira que o contactaram para ser candidato do PS à Câmara do Porto, por mensagem de telemóvel. Em declarações à SIC, disse que a mensagem não estava assinada, mas ainda assim considerou o convite “normalíssimo”, uma vez que, nessa altura, ainda não se sabia se Manuel Pizarro aceitaria integrar a lista independente de Rui Moreira – que veio a recusar.

Júlio Magalhães achou natural que o PS quisesse ter um “plano B” para a Câmara do Porto. De qualquer forma, o director do Porto Canal contou que respondeu imediatamente ao SMS, rejeitando o convite.

O anúncio de que Júlio Magalhães fora convidado para protagonizar uma candidatura à Câmara do Porto pelo PS feito por Marques Mendes no último domingo, no seu habitual comentário na SIC. O ex-líder do PSD deu a entender que alguém, ao mais alto nível do PS, pensou em deixar cair Manuel Pizarro da corrida à Câmara do Porto.

O PS desmentiu de imediato. Minutos depois de Marques Mendes ter referido o convite, a direcção nacional do PS emitiu um comunicado, dizendo que o convite era "completamente falso!” Fonte da direcção do Partido Socialista garantiu que "o único candidato convidado foi o dr. Manuel Pizarro" e acrescenta que "as notícias do dr. Marques Mendes não passam de puras fantasias".

