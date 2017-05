AR elegeu membros dos conselhos de Saúde e dos Tribunais Administrativos e Fiscais

A Assembleia da República elegeu por larga maioria os elementos que integravam as listas para os seus órgãos externos Conselho Superior dos Tribunais Administrativos (CSTA) e Conselho Nacional de Saúde (CNS).

No CSTA, com 116 votos a favor, 77 em branco e nove nulos, num total de 202 deputados participantes, ficaram como membros efectivos Pedro da Costa Gonçalves, Ana Freitas Martins, João Taborda da Gama e Ricardo de Amaral Rodrigues.

Os suplentes são Fernando Lopes Martins, Carlos Fernandes Pinto, Marta Portocarrero de Carvalho e José Manuel de Almeida Mesquita.

Para o CNS, com 171 votos favoráveis, 28 brancos e três nulos, ficaram membros efectivos os representantes da Associação Portuguesa de Síndrome de Asperger (APSA), da Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal, da Federação Portuguesa das Associações de Famílias de Pessoas Com Experiência de Doença Mental (FAMILIARMENTE), do Grupo de Activistas em Tratamentos (GAT), da Liga Portuguesa Contra o Cancro e do Movimento de Utentes de Serviços Públicos (MUSP).

