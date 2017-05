Lula da Silva nega ter recebido apartamento como suborno

É a primeira vez que o ex-Presidente brasileiro marca presença perante a Justiça Federal do Brasil na sequência da Operação Lava-Jato. Lula da Silva foi ouvido esta quarta-feira, na capital do estado do Paraná, Curitiba, pelo juiz Sérgio Moro, que tem sido responsável pelo processo desde o início, e negou ter recebido um apartamento de luxo da empreiteira OAS para favorecer interesses ilícitos da construtora em contratos com a Petrobras.

PUB

Os investigadores do Ministério Público Federal acusam o ex-Presidente de ter recebido mais de um milhão de euros por um apartamento de luxo do grupo OAS. A defesa do antigo governante alega que o apartamento não está em nome de Lula da Silva e que este recusou a compra de uma propriedade da empreiteira.

Numa iniciativa organizada pelos seus eleitores, a que Lula compareceu depois do interrogatório, o ex-Presidente negou as acusações e diz estar a ser alvo de perseguição política. “Eu não solicitei, não recebi, não paguei nenhum triplex”, assegura.

PUB

Ainda não há prazo para a conclusão da audiência. A defesa e a acusação devem agora juntar-se para outros processos legais ligados à Operação Lava-Jato, para que o juiz possa declarar a sentença.

O ex-chefe de Estado brasileiro confirmou ainda junto dos seus apoiantes estar a preparar-se para uma nova candidatura às eleições presidenciais do Brasil em 2018. "Eu estou vivo e preparo-me para voltar a ser candidato à Presidência deste país. Eu nunca tive tanta vontade como tenho agora. Vontade de fazer mais, vontade de fazer melhor e provar mais uma vez que se a elite brasileira não tem competência para consertar este país um metalúrgico vai provar que é possível", concluiu.

PUB

PUB