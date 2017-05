Com Tempo e Alma: o novo podcast do PÚBLICO/FFMS para pensar a actualidade

Na estreia do podcast Com Tempo e Alma, a jornalista Clara Barata conversa sobre as eleições francesas com Pedro Magalhães, director de investigação da FFMS, e a politóloga Catherine Moury, autora do ensaio “A Democracia na Europa”.

Podcast Com Tempo e Alma: Um jornalista do PÚBLICO e um especialista convidado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos conversam sobre os temas mais relevantes da sociedade. Com tempo para falar, para ouvir e para pensar.

O podcast Com Tempo e Alma também está disponível no iTunes e nas apps para podcasts.

