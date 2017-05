Pelo menos mais três voos cancelados no aeroporto de Lisboa

Pelo menos três voos que deveriam ter saído ao início da manhã desta quinta-feira do aeroporto de Lisboa foram cancelados e outros partiram com atraso depois do problema ocorrido na quarta-feira com o abastecimento dos aviões.

Segundo a informação disponível às 8h, no site da ANA – Aeroportos de Portugal, foram cancelados dois voos com destino a Madrid e um que deveria ter seguido para o aeroporto de Gatwick, em Londres.

De acordo com a mesma informação, estava previsto para as 8h de hoje um voo com destino a Munique que deveria ter seguido pelas 14h25 de quarta-feira.

Os dois voos que deveriam ter seguido na quarta-feira, e que têm informação disponível no site da ANA, com destino a Estugarda e a Colónia, foram cancelados.

A maior parte dos voos previstos para o início da manhã desta quinta-feira seguiram com atraso e outros estão previstos realizar-se, também com atrasos, alguns superiores a uma hora.

A agência Lusa contactou esta quinta-feira a ANA, mas até ao momento não foi feito qualquer ponto de situação.

O aeroporto de Lisboa teve na última madrugada um reforço de meios no abastecimento de aviões para normalizar a operação, afectada desde as 12h de quarta-feira.

Além do reforço de meios de abastecimento durante a noite, a Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) deu autorização para que fossem efectuados voos nocturnos para ajudar a normalizar a situação, inédita no Aeroporto Humberto Delgado (Lisboa).

Fonte oficial da ANA - Aeroportos de Portugal informou, pelas 0h30, que tinha sido resolvida a situação de falta de abastecimento, que levou ao cancelamento de 64 voos e afectou mais de 330 outras ligações e deixou milhares de passageiros em terra.

A Protecção Civil disponibilizou camas para os passageiros que se mantiveram esta noite nas instalações do aeroporto, nomeadamente por não terem sido acomodados pelas suas companhias ou por quererem permanecer no local ou porque irão viajar brevemente.

Em conferência de imprensa na quarta-feira, o director do aeroporto, João Nunes, tinha explicado que os problemas com o abastecimento começaram pelas 12h, tendo a empresa avançado que a situação deveria estar resolvida pelas 21h.

Realçando tratar-se de "uma situação que aconteceu pela primeira vez", o responsável explicou que o abastecimento começou a ser feito com recurso a autotanques, o que permitiu a partida de alguns voos, mas sem garantir o normal funcionamento da operação.

A avaria que bloqueou o abastecimento das aeronaves no Aeroporto de Lisboa afectou, além do sistema de alimentação principal, também o redundante, devido a uma entrada de ar que fez desferrar o circuito, segundo fonte aeroportuária.

O sistema de abastecimento de combustível ao Aeroporto de Lisboa é da responsabilidade do GOC [Grupo Operacional de Combustíveis, liderado pela Petrogal e que reúne as principais petrolíferas].

