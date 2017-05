Carga fiscal com ligeira descida em 2016

Em 2016, a carga fiscal representou 34,4% do Produto Interno Bruto (PIB), um valor ligeiramente abaixo dos 34,6% de 2015. O peso da carga fiscal continuou, pelo quarto ano consecutivo, acima dos 34%, para onde saltou em 2013, na sequência do “enorme aumento” de impostos. Excluindo os impostos recebidos pelas instituições da União Europeia, Portugal manteve, em 2016, uma carga fiscal inferior à média da União Europeia (34,2%, que compara com 39,2% para a União Europeia a 28).

De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados nesta quinta-feira, a queda de dois pontos base ficou a dever-se a um aumento do PIB nominal (3,0%), que foi superior ao crescimento da receita com impostos e contribuições sociais (2,5%).

No lado da receita fiscal, que totalizou 63.600 milhões de euros, a variação positiva foi determinada pelo crescimento com os impostos indirectos e com as contribuições sociais (ambos com subidas de 4,5%), já que a receita com impostos directos diminuiu (-1,9%).

Nos impostos directos, verificou-se um decréscimo da receita no imposto sobre o rendimento de pessoas singulares (IRS), em 3,8%, menos 500 milhões de euros, verificando-se um crescimento dos reembolsos aos contribuintes relativos ao exercício de 2015. Para esta evolução contribuiu a reforma do IRS, que adoptou o quociente familiar e fez crescer os reembolsos.

Também a receita do imposto sobre o rendimento de pessoas colectivas (IRC) caiu 0,1%.

A receita com o imposto sobre o valor acrescentado (IVA) aumentou 2,5%, dois pontos percentuais abaixo da variação da receita global com impostos indirectos. Neste segmento, destacam-se os aumentos registados nas receitas com o imposto sobre produtos petrolíferos e energéticos (11,1%), o imposto sobre veículos (17,5%), o imposto sobre o tabaco (9,3%) e o imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis (15,3%).

Já as receitas com o imposto municipal sobre imóveis (IMI) caíram 0,8%, o que acontece pela primeira vez desde a introdução da avaliação geral dos prédios urbanos.

Na outra componente das receitas, a das contribuições sociais efectivas, verificou-se um crescimento de 4,5%, “resultado que foi influenciado pelo crescimento do emprego e pela reposição salarial na administração pública”.

