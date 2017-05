Bruxelas prevê convergência de Portugal em 2017, com abrandamento depois

A Comissão Europeia voltou esta quinta-feira a rever em alta a sua previsão de crescimento para Portugal, colocando pela primeira vez o país a crescer mais do que a média da zona euro este ano. Bruxelas mantém contudo uma visão pessimista em relação à capacidade portuguesa para manter nos anos seguintes uma aceleração do ritmo de crescimento.

Nas previsões de Primavera divulgadas esta quinta-feira, o executivo europeu aponta para uma variação do PIB português em 2017 de 1,8%. Este número, para além de ser superior aos 1,6% previstos há três meses e de estar em linha com aquela que é a actual previsão do Governo, fica também acima do crescimento de 1,7% previsto agora pela Comissão para a zona euro.

Isto significa que, pela primeira vez desde 2009 (quando a economia portuguesa recuou 3% e a da zona euro 4,5%), Portugal poderá registar este ano um desempenho económico mais forte do que os seus parceiros da moeda única, iniciando um processo de convergência que não tem acontecido de forma sustentada desde a criação do euro.

No entanto, para os técnicos da Comissão, aquilo que se irá passar poderá não ser mais do que um resultado positivo pontual. Logo para 2018, Bruxelas prevê que a economia portuguesa volte a abrandar para uma taxa de crescimento de 1,6%. Esse movimento seria feito em contraciclo com o resto da zona euro, que a Comissão diz que poderá acelerar ligeiramente para 1,8%.

Na sua análise à economia portuguesa, Bruxelas destaca “o forte desempenho na segunda metade de 2016”, que gera um efeito de arrastamento para este ano. Os técnicos da Comissão dizem que o consumo privado deverá dar nos anos seguintes alguns sinais de abrandamento à medida que o crescimento do emprego se moderar e a taxa de poupança recuperar do mínimo, mas ainda assim antecipam que, em 2017, este indicador “continue forte com a ajuda do aumento do salário mínimo e do crescimento do emprego”.

Em relação ao investimento, a Comissão dá conta da existência no curto prazo de sinais positivos na construção (tanto no sector público como privado), em simultâneo com um crescimento menos rápido ao nível dos equipamentos.

Uma ajuda importante para o crescimento da economia continuará a vir das exportações, com o aumento das receitas do turismo a desempenharem aqui um papel decisivo.

Em relação ao mercado de trabalho, Bruxelas confirma também a expectativa do Governo de que a taxa de desemprego possa vir a baixar a barreira dos 10% já este ano, fixando-se em 9,9% no total de 2017. No primeiro trimestre do ano, anunciou esta quarta-feira o INE, este indicador caiu para 10,1%. Para 2018, a previsão para a taxa de desemprego é de 9,2%.

No meio deste cenário de melhoria moderada da conjuntura económica em Portugal, a Comissão alerta contudo para a existência de riscos, nomeadamente pelo facto de “o sistema bancário ainda enfrentar desafios e a vulnerabilidade da economia a acontecimentos externos ser elevada”.

