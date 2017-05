Pedro Proença preparado para entregar o troféu de campeão da I Liga

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) garantiu nesta quarta-feira que está a ser preparada toda a logística para que seja ele próprio entregar o troféu ao vencedor da I Liga.

Pedro Proença vincou que estará este sábado no Estádio da Luz, na partida entre Benfica e Vitória de Guimarães, para a eventualidade de os “encarnados” assegurarem já na 33.ª e penúltima jornada o título de campeão, mas garantiu "que ainda está tudo em aberto".

Assim, caso as decisões fiquem adiadas para última ronda, o dirigente garantiu que ficará num local próximo dos 50 quilómetros que separam Estádio do Bessa, onde o Benfica joga frente ao Boavista, e Moreira de Cónegos, onde o FC Porto defronta o Moreirense.

"Na época passada, só na última jornada é que ficou definido o campeão, e enquanto presidente da Liga estarei num local onde me permita fazer a entrega do troféu ao vencedor. Temos de preparar todos os cenários", disse o líder da LPFP, à margem do jantar de comemoração do 78.º aniversário do Rio Ave.

Seja qual for o desfecho do campeonato, Pedro Proença mostrou-se satisfeito pela forma como a competição decorreu até aqui, falando numa "Liga altamente competitiva, com indefinição até ao final na luta pelo título, pelos lugares europeus e pelas posições de permanência".

"Provamos que temos competições e atractivas, e os patrocinadores estão satisfeitos" vincou líder da LPFP, acrescentando: "seremos também uma Liga pioneira em termos tecnológicos, com a introdução do vídeo-árbitro na próxima época, o que é algo que nos deixa muito satisfeitos. Tenho de deixar um elogio à Federação Portuguesa de Futebol por isso".

Como desejo para a ronda final da I Liga, Pedro Proença espera ver "satisfeitas as pessoas que gostam de futebol, quer nos estádios quer nos locais onde acompanham pela televisão, e que vivam os momentos com paixão e junto das suas famílias", sublinhou.

